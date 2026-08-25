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24. avgusta, u prisustvu predsednika Kine, Si Đinpinga, i jordanskog kralja, Abdulaha II bin el Huseina, u Pekingu je potpisano više sporazuma o saradnji između Kineske medijske grupe (KMG) i jordanskih institucija. Potpredsednik Odeljenja za propagandu Centralnog komiteta KP Kine i generalni direktor KMG, Šen Hajsijong, potpisao je sa jordanskim ministrom za digitalnu ekonomiju i preduzetništvo, Samirom Sajratom, Memorandum o saradnji između KMG i Turističke organizacije Jordana.

U ime Državne filmske uprave Kine, potpisan je i Memorandum o razumevanju o filmskoj saradnji između Državne filmske uprave Kine i Kraljevske filmske komisije Jordana. Pored toga, KMG je potpisala dokumente o saradnji sa jordanskim Ministarstvom za vezu sa vladom, Kraljevskom filmskom komisijom, Generalnom upravom za radio i televiziju i Jordanskom novinskom agencijom PETRA.

Na osnovu potpisanih dokumenata, KMG će sa jordanskim institucijama razvijati institucionalizovanu i uzajamno korisnu saradnju u oblastima filmske i televizijske razmene, novinskog izveštavanja, kulturne promocije i razmene osoblja. Cilj je da se dodatno doprinese razvoju strateškog partnerstva Kine i Jordana.

Kineska medijska grupa

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