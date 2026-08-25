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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je od američkog predsenika Donalda Trampa dobio "tople i srdačne čestitke" povodom 35. godišnjice ponovnog uspostavljanja nezavisnosti Ukrajine.

- Poštovani gospodine predsedniče:

U ime američkog naroda, čestitam Vama i građanima Ukrajine Dan nezavisnosti. 24. avgust je dan kada slavimo naše trajno prijateljstvo izgrađeno na 35 godina diplomatskih odnosa, vezu koja se samo produbila otkako je Ukrajina stekla nezavisnost.

Izgradili ste veliku zemlju sa hrabrim, odvažnim i talentovanim ljudima. I dok obeležavate ovaj važan događaj, znajte da se SAD dive vašem otpornom duhu, poštuju vaše žrtve i ostaju uverene u vašu budućnost kao suverene, prosperitetne nacije. Iskoristimo ovaj trenutak da okončamo sukob i izgradimo trajan, dugotrajan mir koji će osloboditi ogroman potencijal Ukrajine za generacije koje dolaze.

S poštovanjem,

Donald DŽ. Tramp - piše u čestitki šefa Bele kuće koju je Zelenski objavio na društvenoj mreži X.

Zelenski je imao i komentar na čestitku u kojem je poručio Trampu da mu je ona podjednako važna koliko i rakete za američke sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot, koji su jedni od retkih u svetu u stanju da obaraju ruske balističke projektile.

Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari.  Foto: Alex Brandon/AP

Ukrajina pokušava da obezbedi nove isporuke ovog arsenala bez kojeg nije u stanju da brani Kijev ni druge gradove.

Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

- Ove reči, baš kao i zvuk lansiranja rakete Patriot PAC-3, podižu naš duh i daju nadu da je moguće zaštititi živote od ruskih divljih napada i da se može postići dostojanstven mir. Hvala vam, predsedniče Tramp i hvala svim Amerikancima, na podršci i čestitkama!

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

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