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Tornado je prohujao kroz selo na jugozapadu Francuske, povredivši 41 osobu i oštetivši stotine domova, saopštile su vlasti.

Francuske vlasti stavile su delove jugozapada zemlje u narandžasti stepen pripravnosti zbog oluja, a brojna područja pogođena su nestankom struje i saobraćajnim haosom.

U departmanu Od, zvaničnici su otkazali treću etapu biciklističke trke Vuelta a Espanja, koja se održavala u tom području, kada je grad primorao takmičare da potraže zaklon.

1/7 Vidi galeriju Tornado u Francuskoj Foto: screenshot X

Tornado je najteže pogodio selo Pomas sa 1.000 stanovnika, oštetivši oko 300 kuća. Više od 120 pripadnika hitnih službi raspoređeno je na lice mesta, saopštile su lokalne vlasti.

Petnaestoro povređenih prevezeno je u bolnicu. Među njima je i trudnica koja je povređena kada se na nju srušila kuća, rekao je njen suprug za Frans pres.

Nacionalna meteorološka služba Meteo-Frans izvestila je da su vetrovi dostigli brzinu do 117 kilometara na sat u obližnjem selu Arket an Val, javlja Le Mond.

Oluje širom južne Francuske poremetile su saobraćajnu mrežu, odložile vozove, primorale na zatvaranje puteva i uzrokovale kašnjenja i otkazivanja letova na aerodromima u Bordou, Marseju, Nici, Tuluzu, pa čak i Parizu na severu, rekao je ministar saobraćaja Filip Tabaro.

Procenjuje se da je 2.800 domova ostalo bez struje u 10 sela, rekli su zvaničnici.