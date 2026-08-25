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Najmanje 40 ljudi poginulo je nakon što su pripadnici bandi napali raseljena lica koja su se sklonila u crkvu u blizini glavnog grada Haitija, Port-o-Prensa, saopštili su u ponedeljak lokalni gradonačelnik i Ujedinjene nacije.

- Izbrojali smo oko 40 tela. Potraga se nastavlja, a neke osobe se i dalje vode kao nestale - izjavio je gradonačelnik Kenskofa, Masilon Žan, za agenciju AFP.

Nekoliko ubijenih u nedelju uveče već je pobeglo od nasilja ranije ove godine, rekao je Žan.

- Banditi su izvršili upad u kamp za raseljena lica koji se nalazio u crkvi. Pogubili su nekoliko ljudi. Ima poginulih i na desetine ranjenih. Kriminalci su neke od prisutnih i kidnapovali - dodao je Žan.

1/7 Vidi galeriju Napad bande na raseljena lica na Haitiju Foto: Odelyn Joseph/AP, JONET ST ELOIS/EFE

Šta znamo o napadu u blizini glavnog grada Haitija?

UN su saopštile da je u napadu poginulo najmanje 47 ljudi, dok je više od 22 povređeno, uz upozorenje da bi procene broja žrtava još uvek mogle da se promene.

Grupa za ljudska prava RNDDH navodi da je između 30 i 40 ljudi ubijeno, a 15 do 20 povređeno tokom napada koji je počeo u nedelju oko 22:30.

U saopštenju iz kabineta premijera Aliksa Didijea Fil-Emea osuđuje se ovaj "gnusni napad" i dodaje da su snage bezbednosti u stanju najviše pripravnosti i da se šalju pojačanja.

Stanovnici su pozvali lokalnog šefa policije da podnese ostavku usled optužbi da policija nije uspela da zaštiti ljude u crkvi, koja se nalazi na svega nekoliko minuta od policijske stanice.

Kenskof se nalazi na brdima izvan prestonice Haitija i već mesecima pati pod talasom banditskog nasilja.

Početkom prošle godine, napadi bandi rezultirali su smrću više od 260 ljudi, dok je 200 domova uništeno ili zapaljeno, čime je raseljeno oko 3.000 ljudi, prema podacima UN-a. Od tada se dogodilo još najmanje 10 napada. Kenskof se nalazi na strateškoj lokaciji sa koje se nadgleda nekoliko puteva koji vode u Port-o-Prens.

"Kenskof neće biti napušten. Haiti neće biti predat banditima. Republika će pobediti", navodi se u saopštenju.

1/16 Vidi galeriju Haiti Foto: Profimedia, Printscreen/Youtube

Kakva je bezbednosna situacija na Haitiju?

Glavni grad Haitija i okolni regioni poslednjih godina sve više dolaze pod kontrolu saveza kriminalnih grupa.

Pokušaji međunarodne zajednice da pruži podršku loše opremljenim policijskim snagama Haitija nisu uspeli da obuzdaju nasilne bande.

Haiti je najsiromašnija zemlja u Americi. Ova karipska država pati od duboko ukorenjene političke nestabilnosti, korupcije, prirodnih katastrofa i banditskog nasilja.

UN procenjuju da je trenutno skoro 1,5 miliona Haićana raseljeno, od ukupno 11 miliona stanovnika. Više od pet miliona suočava se sa teškom nestašicom hrane.

Nasilje se pogoršalo 2024. godine, nakon što su kriminalne grupe pokrenule talas nasilja koji je kulminirao ostavkom neizabranog premijera.