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Rutinska obnova zgrade u Belgiji pretvorila se u senzacionalno otkriće kada su radnici tokom postavljanja kanalizacije pronašli zlato vredno više miliona evra.

Naime, tokom postavljanja kanalizacionog sistema radnici su naišli na skrivenu zalihu zlata čija se vrednost procenjuje na više od deset miliona dolara.

„Prva reakcija bila nam je neverica“, ispričao je za lokalni medij VRT 18-godišnji student Kobe, koji je radio na gradilištu. „Naravno, nismo očekivali da ćemo pronaći zlato.“

1/5 Vidi galeriju Kopali za kanalizaciju, pronašli zakopano blago Foto: Youtube Printscreen, NOS Jeugdjournaal

Neverovatno otkriće

Njegova ekipa radila je na obnovi zgrade u flamanskom mestu Sint-Gilis-Dendermonde, udaljenom oko 40 minuta vožnje od Brisela. Radnici su uklanjali deo temelja kako bi mogli da polože kanalizacionu cev kada su, kako je Kobe opisao, „odjednom ugledali nešto kako leži u zemlji“.

Isprva su pomislili da su pronašli veću količinu kovanica od jednog evra, ali su ubrzo shvatili da je reč o nečemu sasvim drugom – među njima se pojavio i komad zlata.

„Prišao sam i uzeo zlato u ruke. Nastavili smo da kopamo i pronalazili sve više kovanica i zlatnih poluga. Tek tada nam je stvarno postalo jasno šta smo pronašli. Bio je to potpuno lud osećaj“, prisetio se šef gradilišta Mario.

Dodao je da mu se za 33 godine rada u građevinarstvu nikada nije dogodilo ništa slično.

Gde je blago sada?

Ukupna vrednost pronađenih zlatnih poluga i kovanica procenjuje se na oko devet miliona evra, odnosno približno 10,4 miliona američkih dolara.

Na njihovu žalost, nije važilo pravilo „ko nađe, njegovo“. Radnici su zlato morali da predaju policiji, koja im je jasno stavila do znanja da bi zadržavanje dela pronađenog blaga predstavljalo krađu.

„Toliko je kovanica i poluga da bi ih bilo gotovo nemoguće neprimetno uzeti. Osim toga, to bi bila krađa“, rekao je Mario.

Blago se trenutno nalazi u rukama organizacije CAW Oost-Vlaanderen, koja pruža socijalnu i humanitarnu pomoć stanovnicima Dendermondea. U organizaciji se nadaju da bi novac na kraju mogao da bude iskorišćen za finansiranje njihovog humanitarnog rada.

Lovci na zlato

Neverovatno otkriće ipak je privuklo i brojne radoznalce. Prema pisanju VRT-a, desetine ljudi počele su da dolaze na gradilište u nadi da je u zemlji možda ostalo još zlata.

Policija u Dendermondeu zbog toga je čak upozorila samozvane „lovce na zlato“ da se drže podalje od lokacije, poručivši da tamo „više nema šta da se vidi“, ali i da je područje opasno jer se zgrada u potpunosti ruši.

Još nije poznato kome pronađeno blago zapravo pripada. Istoričar i bivši gradonačelnik Dendermondea Piet Buyse pretpostavlja da bi zlato moglo da bude povezano sa lokalnom pivarskom porodicom Van Assche.

Prema belgijskom zakonu, zakoniti vlasnik ima pet godina da se javi i dokaže vlasništvo nad blagom. Ako se to ne dogodi, pronađeno zlato može biti podeljeno između nalazača i vlasnika nekretnine, pod uslovom da nije povezano sa nekim krivičnim delom.