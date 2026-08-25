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Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine izabrao je preventivnu meru za bivšu zamenicu šefa predsedničke kancelarije Irinu Mudru u vidu pritvora u trajanju od 60 dana sa mogućnošću plaćanja kaucije u iznosu od 20 miliona grivni (oko 383.700 evra), izveštava RBC-Ukrajina iz sudnice Vrhnovnog suda pravde.

Na pitanje medija da li ima 20 miliona grivni da plati kauciju, Mudra je odgovorila da delimično ima sopstvena sredstva i da računa i na poznanike i prijatelje.

- Imam mnogo prijatelja i mnogo kontakata. Podsetiću vas koliko imam godina. Za ovo vreme sam nakupila dovoljno kontakata - rekla je.

Treba napomenuti da je ročište u ovom slučaju počelo u petak, 21. avgusta, a nastavljeno je 24. i 25. avgusta. Advokati su tražili odlaganje ročišta za nedelju dana zbog pogoršanja zdravstvenog stanja osumnjičene. Sud je delimično uvažio ovaj zahtev i odložio izlaganje advokata za 24. avgust.

Tokom prvog ročišta, Mudrina odbrana je zahtevala zatvorenu sednicu, pozivajući se na otkrivanje privatnih informacija o porodičnom životu. Međutim, Viši kasacioni sud je odbio ovaj zahtev.

Za šta je osumnjičena Irina Mudra?

NABU i SAP su 19. avgusta proglasili Mudriju sumnjivom u okviru velike specijalne operacije "Forest Gamp" za eliminaciju korupcije na visokom nivou.

Prema istrazi, reč je o kriminalnoj grupi koju čine visoki zvaničnici Ukrajinske narodne partije, sadašnji i bivši poslanici i rukovodioci jedne državne banke.

1/5 Vidi galeriju Irina Mudra, bivša zamenica šefa kabineta Zelenskog Foto: Mark Schiefelbein/AP, Not reported / WillWest News / Profimedia, Wiktor Dabkowski / Eyevine / Profimedia

Službenici reda napominju da je grupa organizovala legalizaciju 150 miliona grivni u gotovini. Ova sredstva, preko fiktivnih kompanija, uplaćena su na račune radi plaćanja kaucije za jednog od učesnika kriminalne organizacije u slučaju "Midas" (ime "German" pojavljuje se na objavljenim snimcima razgovora, a iznos se poklapa sa kaucijom za bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka).

Istog dana, 19. avgusta, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaz kojim se Irina Mudra smenjuje sa mesta zamenika šefa Kancelarije predsednika. U Kancelariji predsednika bila je zadužena, između ostalog, za pravosuđe, pravnu politiku i koordinaciju rada sa međunarodnim sudovima.