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Tiha, ali izuzetno snažna i neočekivana religiozna promena dešava se širom Sjedinjenih Američkih Država, a ubrzava je jedna potpuno nesvakidašnja platforma za verska pitanja: društvena mreža TikTok. Mladi Amerikanci, u potrazi za dubljim smislom i duhovnošću, sve više istražuju pravoslavno hrišćanstvo.

Ono što je posebno interesantno jeste da sve veći broj američke omladine, koja nema srpsko, grčko, rusko, rumunsko ili drugo tradicionalno pravoslavno poreklo, masovno prelazi u pravoslavlje. Na internetu, ovaj rastući trend je već dobio svoj specifičan nadimak "Orthrobros" (Ortobros), što je simpatična igra reči koja aludira na "Ortros" (pravoslavno jutarnje bogosluženje) i engleski sleng "bro" (brat).

Međutim, dok jedni u ovome vide autentično duhovno buđenje omladine, ugledni teolozi i stručnjaci upozoravaju da se iza kulisa krije znatno kompleksnija priča, duboko protkana ekstremnim socijalnim konzervativizmom i stranim geopolitičkim interesima.

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Sve veće interesovanje među mladima

Na društvenim mrežama poput TikToka i Jutjuba, mladi koji su se preobrazili svakodnevno dele svoja duhovna putovanja. Objavljuju snimke sa večernjih bogosluženja uz svetlost sveća i miris tamjana. Za mnoge od njih privlačnost prevazilazi religijsku dogmu. Oni opisuju pravoslavno hrišćanstvo kao savršeno utočište i alternativu onome što vide kao zamarajuće promene u savremenoj zapadnoj kulturi.

Sveta liturgija, strogi kalendar postova i celivanje ikona stvaraju duhovni ritam koji se dramatično razlikuje od svakodnevice. Pravoslavno bogosluženje angažuje sva čula, a za generaciju naviklu da život doživljava kroz ekrane, to opipljivo fizičko iskustvo je izuzetno snažno.

Parohije beleže drastično pojačano interesovanje, a sveštenstvo primećuje sve veći broj ljudi ispod 35 godina. Za crkve istorijski vezane isključivo za imigrantske zajednice, ovo predstavlja neočekivanu kulturnu promenu. Algoritmi modernih mreža paradoksalno odvode mlade ljude oflajn - pravo u stvarne crkvene zajednice.

Bogorodica Foto: niramv / Alamy / Profimedia

Ipak, celokupna slika nije samo romantična. Na majici koju nosi u svojim videima piše "Ja, grešnik" - ispisano ćirilicom. Njegovo ime je otac Mojsije, a na Jutjubu on ponosno demonstrira podizanje ogromnih tegova u teretani, dok mu na grudima visi veliki pravoslavni krst.

Ovaj prikaz sirove mišićne mase uparen je sa onlajn usmenim poučavanjem. Mojsije Mekfirson, koji je napustio protestantizam da bi se pridružio Ruskoj pravoslavnoj crkvi, predstavlja novi, pomalo kontroverzni talas muškaraca koji masovno prelaze u pravoslavlje.

Trend je istaknut u prošlogodišnjoj analizi Njujork tajmsa. Zvanični podaci Istraživačkog centra Pju pokazuju demografski zaokret: čak 64 odsto pravoslavnih vernika u SAD danas čine muškarci, u poređenju sa 47 odsto iz 2007. Novi članovi pravoslavlja glasno tvrde da im ono nudi "tvrde istine" i direktno afirmiše muškost, zahtevajući disciplinu, za razliku od modernih protestantskih megacrkava.

Foto: AP 2015

Mračna geopolitička pozadina?

Ovaj masovni fenomen izazvao je žučne debate u akademskim krugovima širom SAD. Glavno pitanje je da li ta slika rigidne crkve, koja promoviše takozvanu toksičnu muškost, zaista odražava pravoslavnu realnost, ili je reč o opasnom narativu koji direktno služi konzervativnoj agendi Moskovske patrijaršije. Elizabet H. Prodromu, ugledna gostujuća profesorka na Boston koledžu u razgovoru za Kathimerini strogo je upozorila da fenomen "Ortobrosa" ima mračniju geopolitičku pozadinu.

"Njihov prvi susret sa pravoslavljem dešava se onlajn, gde svako može uzeti mikrofon i reći šta god želi. Moskovska patrijaršija je svesno uložila ogromne resurse u onlajn platforme kako bi promovisala sopstvenu političku perspektivu - svoj tihi rat protiv Fanara, protiv autokefalnosti u Ukrajini i onoga što nazivaju jeresju ekumenizma", ističe profesorka Prodromu.

Onlajn influenseri koji uvode mlade Amerikance u veru često govore o politici na radikalan način. Oni agresivno dele beskompromisni socijalni konzervativizam, upozoravaju na pretnje feminizma i homoseksualnosti, te insistiraju na pokrivanju glava žena u crkvama.

Čitač Pol, jedan od najgledanijih influensera, u videima nosi mantiju, osuđuje feministički duh vremena i upozorava da "odstupanja od svete tradicije vode u propast". Džordž E. Demakopulos, profesor na Univerzitetu Fordam, naglašava da takav narativ iskrivljuje istoriju.

Vladimir Putin se krsti ispred sveće koja gori Foto: EPA Vyacheslav Prokofiev Sputnik

"Fascinantno je da je Pravoslavna crkva u kasnoj antici bila daleko više rodno ravnopravna nego danas. Ironija leži u tome da novokomponovani 'tradicionalisti' ne žele povratak autentičnoj crkvi, već onoj isključivo patrijarhalnoj verziji koja im politički odgovara", objašnjava Demakopulos za Kathimerini, napominjući da pravoslavni lideri zapravo sistemski odbacuju tezu da je pravoslavlje inherentno vezano za surovu muškost.

Zanimljiv je i širi geopolitički aspekt ove priče. Profesorka Prodromu podseća da izveštaji poput onog u "Njujork tajmsu" ponekad pate od lošije statistike, jer su od 35.000 anketiranih samo njih 225 bili pravoslavci. Ipak, koliko duboko seže stvarna "meka moć" Moskve pokazuje podatak da su, usred rata u Ukrajini, ruski sveštenici održavali sastanke u Vašingtonu sa zvaničnicima Bele kuće. Za Moskovsku patrijaršiju, upozoravaju stručnjaci, danas apsolutno ne postoji razlika između državne i verske agende.