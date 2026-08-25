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Iran je spremio dvogodišnji plan kojim će uzvratiti na proširene američke sankcije nakon što su SAD najavile "ekonomski dan D“Teheranu i zapretile zemljama koje ga podržavaju.

Stigao je novi odgovor Teherana, nakon inicijalne reakcije, na ono što je američki ministar finansija Skot Besent nazvao "najvećom finansijskom ofanzivom ikada".

BBc navodi da je iranski ministar ekonomije Ali Madanizadeh kazao da je ta zemlja "potpuno spremna za američke sankcije" i najavio "još jedan poraz Vašingtona".

Besent je sinoć izjavio da će SAD prekinuti sve ekonomske veze s Iranom i dodao da će svaka zemlja koja finansijski sarađuje sa Teheranom biti izolovana.

Nekoliko sati nakon Besentove objave, Madanizadeh je poručio da je Iran "dugo čekao ove planove".

- Vlada jeste spremna i bila je spremna i ima dvogodišnji plan odgovora na ova događanja. I mi imamo svoje alate i znamo kako da igramo igru - kazao je Madanizadeh za državnu televiziju

Iranski ministar ekonomije Ali Madanizadeh Foto: Sharif University of Technology

On je rekao da ni Kina ni Rusija nisu "prihvatile" američke mere i predvideo da će im se druge zemlje odupreti.

Peking: Sankcije nisu od pomoći, zaštitićemo kineske interese

Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da sankcije i taktika pritiska nisu od pomoći i da će Peking učiniti sve što je potrebno da zaštiti kineske interese.

Britanski medijski servis podseća da je rat doveo do rasta globalnih cena nafte, a kao odgovor na najnoviju pretnju, Iran je upozorio da će blokirati celokupni izvoz nafte iz regiona ako se rat nastavi.

Rojters je objavio da su iranske vlasti izdale novo upozorenje brodovima da ne prolaze kroz Ormuski moreuz bez dozvole, što poslednjih nedelja sve više njih čini zahvaljujući pratnji američke Ratne mornarice.

Podseća se da petina isporuka nafte i gasa u svetu u normalnim uslovima prolazi kroz taj moreuz, a Iran je suštinski blokirao pomorski saobraćaj ovim plovnim putem od početka rata protiv Izraela i SAD krajem februara, što je dovelo do skoka cena nafte na globalnom nivou.

1/4 Vidi galeriju Skot Besent Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Na sinoćnjoj Besentovoj konferenciji za medije, na kojoj je izloženo ono što je Amerika nazvala operacijom "Ekonomski izgnanik", ministar finansija je rekao da SAD pokreću "ekonomski napad na finansijske veze Irana širom sveta".

- Iran se sada suočava sa veoma jasnim izborom, sa samo dva puta pred sobom: potpuna globalna izolacija... ili put nazad u normalu sa mogućnošću da se ponovo pridruži globalnoj ekonomiji - kazao je Besent.

"Amerika okončava iransku pretnju"

Ministar finansija u administraciji predsednika Donalda Trampa je rekao da Amerika "više ne odgovara samo na iransku pretnju, već je okončava".

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Besent je naveo da je Ministarstvo finansija SAD lociralo mreže, posrednike i finansijske kanale koje Iran koristi da bi izbegao sankcije za trgovinu naftom.

Ministarstvo je saopštilo da je izdalo mere koje pogađaju pet sektora: digitalna imovina, tehnologija, zlato, avijacija i brodski saobraćaj.

Amerika je uvela sankcije protiv skoro 60 firmi, pojedinaca i plovila.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Besent je kazao da će ove akcije "stegnuti omču i blokirati bilo koji potencijalni izvor prihoda" za Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i širu iransku vlast.

Tramp će telefonirati svetskim liderima

On je upozorio vlade i forme koji pomažu Iran ili trguju sa njim da ne mogu da "tvrde da su slepi kada je u pitanju omogućavanje ove aktivnosti".

1/5 Vidi galeriju Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazume o saradnji dve zemlje nakon sastanka u Pekingu Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

Besent je odbio da imenuje konkretne zemlje, ali je rekao da će Tramp telefonirati svetskim liderima "sa konkretnim zahtevima da prekinu interakcije sa režimom", dodavši da je važno dati ljudima vremena da razumeju nove sankcije.

- Trebalo bi da znaju da ćemo delovati veoma brzo i da smo ozbiljni - zaključio je Besent.