BOING SA 222 PUTNIKA PRINUDNO SLETEO! Drama iznad Atlanktika, oglasila se uzbuna tokom leta za Cirih
Avion kompanije "Swiss" morao je da prinudno sleti na Azorima tokom leta od Čikaga do Ciriha. Razlog za to bio je hemijski miris u avionu.
Reč je o avionu Boing 777, sa 222 putnika i 16 članova posade, rekao je u utorak operativni direktor kompanije "Swiss", Oliver Buchhofer, pred medijima u Cirihu. Posada je iznad Atlantika uputila poziv u pomoć, nakon čega je avion preusmeren na Azore.
Putnici bi trebalo da budu vraćeni u Švajcarsku još u utorak. Prema trenutnom planu, Swiss će tokom popodneva sopstvenim avionom odleteti na Azore, rekao je Buchhofer.
- Nadamo se da ćemo večeras ponovo biti ovde sa našim putnicima - rekao je on.
Buchhofer nije izneo dodatne informacije o uzroku hemijskog mirisa. Više švajcarskih medija prethodno je izvestilo o ovom incidentu.
(Kurir.rs/Swissinfo)