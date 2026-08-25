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Avion kompanije "Swiss" morao je da prinudno sleti na Azorima tokom leta od Čikaga do Ciriha. Razlog za to bio je hemijski miris u avionu.

Reč je o avionu Boing 777, sa 222 putnika i 16 članova posade, rekao je u utorak operativni direktor kompanije "Swiss", Oliver Buchhofer, pred medijima u Cirihu. Posada je iznad Atlantika uputila poziv u pomoć, nakon čega je avion preusmeren na Azore.

Putnici bi trebalo da budu vraćeni u Švajcarsku još u utorak. Prema trenutnom planu, Swiss će tokom popodneva sopstvenim avionom odleteti na Azore, rekao je Buchhofer.

- Nadamo se da ćemo večeras ponovo biti ovde sa našim putnicima - rekao je on.

Buchhofer nije izneo dodatne informacije o uzroku hemijskog mirisa. Više švajcarskih medija prethodno je izvestilo o ovom incidentu.

(Kurir.rs/Swissinfo)

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