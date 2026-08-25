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SAD su uklonile Siriju sa liste država koje sponzorišu terorizam, saopštio je američki Stejt department.

"Odobrio sam formalno poništavanje označavanja Sirije kao države sponzora terorizma (SST), nakon završetka obaveznog perioda od 45 dana za obaveštavanje Kongresa", naveo je državni sekretar SAD Marko Rubio u saopštenju sinoć.

On je dodao da je sa liste globalnih terorističkih grupa uklonjena i oružana grupa Hajat Tahrir al Šam.

"Sve ove akcije preduzete su kao priznanje za preduzete pozitivne radnje i dalje obaveze sirijske vlade pod predsednikom Ahmedom el Šaraom da se Sirija u potpunosti distancira od međunarodnog terorizma", naveo je Rubio.

Državni sekretar SAD je dodao da je vlada Sirije prošle godine preduzela značajne korake u borbi protiv terorizma, uključujući formalno pridruživanje Globalnoj koaliciji za poraz Islamske države Iraka i Sirije (ISIS), i sprovođenje operacija za "razbijanje terorističkih mreža ISIS, Al Kaide, Hezbolaha i grupa povezanih sa Iranom".

"Ukidanje oznake Sirije kao države koja sponzoriše terorizam i oznake Hajat Tahrir al Šama kao globalne terorističke grupe eliminiše poslednje glavne prepreke za privatne investicije u Siriji i promoviše ekonomski oporavak Sirije i reintegraciju u globalnu ekonomiju", naveo je Rubio.

Predsednik Sirije Ahmed al Šara Foto: Jacquelyn Martin/AP

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) ministarstva finansija SAD je odvojeno saopštila da su Hajat Tahrir al Šamu ukinute sankcije.

Predsednik Sirije Ahmed al Šara pozdravio je odluku.

"Čestitam narodu Sirije na zvaničnom uklanjanju imena Sirije sa liste država koje sponzorišu terorizam, i zahvaljujem Njegovoj Ekselenciji predsedniku SAD Donaldu Trampu na ovoj istorijskoj odluci, kao i svoj braći i prijateljima koji su stajali uz Siriju i Sirijce", napisao je Al Šara na društvenoj mreži X.

1/5 Vidi galeriju Marko Rubio sa sirijskom delegacijom u Minhenu Foto: Alex Brandon/Pool AP

SAD su Siriju stavile na listu država koje sponzorišu terorizam 1979. godine, kada je Vašington optužio vladu bivšeg predsednika Hafeza al Asada da pomaže oružane grupe.

Sirija je na listi ostala tokom vladavine njegovog sina, bivšeg predsednika Bašara al Asada, koga su svrgnuli pobunjenici predvođeni Al Šaraom u decembru 2024. godine, nakon građanskog rata koji je trajao 13 godina.