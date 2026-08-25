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Američki vojno-transportni avion Boing C-17A Gloubmaster III sleteo je na moskovski aerodrom Vnukovo, objavili su ruski mediji i izvori koji prate kretanje vojnih aviona. Trenutno nema zvaničnih informacija o razlogu dolaska američkog vojnog aviona u Rusiju ili o tome ko je bio u njemu.

Vnukovo je jedan od najvećih moskovskih aerodroma, a tokom rata u Ukrajini korišćen je i za neke diplomatske i zvanične letove.

U pitanju je avion američkog ratnog vazduhoplovstva sa registracionim brojem 07-7181, koji leti pod pozivnim znakom RCH4555. Prema podacima Flajtradara i informacijama koje su prikupili OSINT analitičari, avion je napustio Čarlston 23. avgusta, nakon čega je sleteo u zajedničku bazu Endruz blizu Vašingtona, a zatim nastavio ka Rigi.

U utorak ujutru, C-17 je ponovo poleteo iz letonske prestonice, ovog puta bez javno objavljene destinacije. Podaci praćenja leta ukazivali su da se potom uputio duboko u ruski vazdušni prostor, a njegova poslednja zabeležena pozicija bila je u oblasti Moskve, istočno od aerodroma Vnukovo. Ruski izvori su tada izvestili da je avion tamo sleteo.

Američki vojno-transportni avion Boing C-17A Gloubmaster III Foto: Antony Nettle / Alamy / Profimedia

Gde je bio pre dolaska u Evropu?

Posebnu pažnju je privukla činjenica da je avion pre dolaska u Evropu boravio u Zajedničkoj bazi Endruz, jednoj od najvažnijih američkih vojnih baza za prevoz visokih vladinih zvaničnika.

U bazi se nalaze i avioni koje koristi američki predsednik, ali se Endruz koristi i za prevoz članova administracije, vojnih komandanata, specijalnih izaslanika i drugih zvaničnih delegacija. Sam dolazak C-17 na Endruz stoga ne znači da je prevozio visokog američkog zvaničnika.

1/4 Vidi galeriju Američki vojni transportni avion Boing C-17A Globemaster III Foto: dieBildmanufaktur, dieBildmanufaktur.ch / Alamy / Profimedia, VDWI Aviation / Alamy / Profimedia, Jiri Sima / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

C-17 Gloubmaster III je inače veliki strateški transportni avion koji američka vojska koristi za prevoz ljudi, vojne opreme, vozila i tereta na velike udaljenosti.

Nema zvaničnog objašnjenja

Dolazak američkog vojnog aviona u Moskvu privukao je pažnju i zbog aktuelnih diplomatskih kontakata vezanih za rat u Ukrajini.

Poslednjih dana pojavile su se informacije o mogućim putovanjima američkih predstavnika u Ukrajinu i Rusiju, među kojima se pominju Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Foto: VDWI Aviation / Alamy / Profimedia

Međutim, nema potvrde da je njihova moguća ruta povezana sa ovim letom, niti je poznato da li je C-17 uopšte prevozio američke zvaničnike. U nekim izveštajima pominjana je i moguća buduća poseta direktora FBI-ja Kaša Patela Rusiji, ali je ona navodno planirana tek za oktobar.