Slušaj vest

Američki vojno-transportni avion Boing C-17A Gloubmaster III sleteo je na moskovski aerodrom Vnukovo, objavili su ruski mediji i izvori koji prate kretanje vojnih aviona. Trenutno nema zvaničnih informacija o razlogu dolaska američkog vojnog aviona u Rusiju ili o tome ko je bio u njemu.

Vnukovo je jedan od najvećih moskovskih aerodroma, a tokom rata u Ukrajini korišćen je i za neke diplomatske i zvanične letove.

U pitanju je avion američkog ratnog vazduhoplovstva sa registracionim brojem 07-7181, koji leti pod pozivnim znakom RCH4555. Prema podacima Flajtradara i informacijama koje su prikupili OSINT analitičari, avion je napustio Čarlston 23. avgusta, nakon čega je sleteo u zajedničku bazu Endruz blizu Vašingtona, a zatim nastavio ka Rigi.

U utorak ujutru, C-17 je ponovo poleteo iz letonske prestonice, ovog puta bez javno objavljene destinacije. Podaci praćenja leta ukazivali su da se potom uputio duboko u ruski vazdušni prostor, a njegova poslednja zabeležena pozicija bila je u oblasti Moskve, istočno od aerodroma Vnukovo. Ruski izvori su tada izvestili da je avion tamo sleteo.

profimedia-0006367310.jpg
Američki vojno-transportni avion Boing C-17A Gloubmaster III Foto: Antony Nettle / Alamy / Profimedia

Gde je bio pre dolaska u Evropu?

Posebnu pažnju je privukla činjenica da je avion pre dolaska u Evropu boravio u Zajedničkoj bazi Endruz, jednoj od najvažnijih američkih vojnih baza za prevoz visokih vladinih zvaničnika.

U bazi se nalaze i avioni koje koristi američki predsednik, ali se Endruz koristi i za prevoz članova administracije, vojnih komandanata, specijalnih izaslanika i drugih zvaničnih delegacija. Sam dolazak C-17 na Endruz stoga ne znači da je prevozio visokog američkog zvaničnika.

Američki vojni transportni avion Boing C-17A Globemaster III Foto: dieBildmanufaktur, dieBildmanufaktur.ch / Alamy / Profimedia, VDWI Aviation / Alamy / Profimedia, Jiri Sima / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

C-17 Gloubmaster III je inače veliki strateški transportni avion koji američka vojska koristi za prevoz ljudi, vojne opreme, vozila i tereta na velike udaljenosti.

Nema zvaničnog objašnjenja

Dolazak američkog vojnog aviona u Moskvu privukao je pažnju i zbog aktuelnih diplomatskih kontakata vezanih za rat u Ukrajini.

Poslednjih dana pojavile su se informacije o mogućim putovanjima američkih predstavnika u Ukrajinu i Rusiju, među kojima se pominju Stiv Vitkof i Džared Kušner.

profimedia-0976777847.jpg
Foto: VDWI Aviation / Alamy / Profimedia

Međutim, nema potvrde da je njihova moguća ruta povezana sa ovim letom, niti je poznato da li je C-17 uopšte prevozio američke zvaničnike. U nekim izveštajima pominjana je i moguća buduća poseta direktora FBI-ja Kaša Patela Rusiji, ali je ona navodno planirana tek za oktobar.

Američke i ruske vlasti još uvek nisu javno objavile informacije o svrsi leta.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Ne propustitePlanetaTRAMP UZALUD UZIMA TELEFON U RUKE, KINA VEĆ ODBILA "DAN D"? Krenula američka operacija "Ekonomski izgnanik", Iran spremio kontru, kaže da je i Rusija uz Teheran
Donald Tramp Si Đinping SAD Iran Kina
PlanetaZELENSKI OBJAVIO PORUKU KOJU JE DOBIO OD TRAMPA! Ukrajinski predsednik: Ove reči, baš kao i zvuk lansiranja rakete Patriot PAC-3, podižu naš duh (FOTO)
profimedia-1119310906.jpg
PlanetaTO JE TO, RUSIJA NAJAVILA NAPADE U BRITANIJI? "POLUVOJNI" ODGOVOR BI IZVELI... Putina "pritiska" javnost zbog nacrta raketa dugog dometa koje London daje Kijevu
London Velika Britanija Engleska Vladimir Putin
Planeta"DAJTE IM TRI DANA DA NAUČE DA DIŠU POD VODOM" Ovo je Putinovo "ORUŽJE SUDNJEG DANA": Propagandisti pozivaju ruskog lidera da njime udari na Britaniju! (FOTO)
Vladimir Putin Habarovsk ruska podmornica