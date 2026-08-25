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Dvanaest osoba povređeno je kada je pijani vozač naleteo na pešake u poznatom portugalskom letovalištu.

Vozač (35) pokosio je nekoliko prolaznika u Albufeiri, u regiji Algarve, rano jutros. Prethodno se oglušio o naređenje policije da zaustavi vozilo, nakon čega je pokušao da pobegne. Uhapšen je tek pošto se sudario s drugim automobilom i nastavio bekstvo pešice. Drama se odigrala u ulici Oura Strip, jednoj od najpopularnijih zona za noćni provod u Albufeiri.

Pucnji u vazduh i znatno prekoračenje alkohola

Kako bi upozorili prolaznike i zaustavili pobesnelog vozača, policajci su ispalili nekoliko hitaca u vazduh. Osumnjičeni se tereti za više krivičnih dela, uključujući napad, opasnu vožnju i vožnju pod dejstvom alkohola.

Prema dostupnim informacijama, jedna mlađa osoba nalazi se u teškom stanju, dok ostali nisu životno ugroženi. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač imao 1,29 g/l (0,129%) alkohola u krvi. Budući da je zakonska granica u Portugaliji 0,05%, vozač je imao skoro 26 puta više alkohola od dozvoljenog limita.

Zvanično saopštenje policije

Lokalni mediji su isprva preneli da među povređenima ima i turista iz Škotske. Međutim, portparol Nacionalne republikanske garde (GNR) dao je zvanično saopštenje:

"Nacionalna republikanska garda (GNR) obaveštava javnost da su pripadnici Teritorijalne komande u Faru danas, 25. avgusta, u delu Albufeire poznatom kao Oura, lišili slobode 35-godišnjeg muškarca. On se sumnjiči za teški napad, vožnju pod dejstvom alkohola i opasnu vožnju.

Incident se odigrao oko 3 sata ujutru u Ulici Ruj Fransisko Sa Karneiro, kada je parkirano vozilo iznenada krenulo. Vozač se oglušio o naređenje službenika da stane, okrenuo automobil i nastavio vožnju. Ubrzo potom, ponovo ignorišući znak za zaustavljanje, usmerio je vozilo direktno ka pešacima i policijskoj patroli, pregazivši nekoliko osoba.

Bežeći s lica mesta, osumnjičeni se sudario s drugim vozilom, a potom pokušao da pobegne pešice, kada su ga savladali i priveli pripadnici Grupe za intervencije i javni red.

U ovom tragičnom događaju povređeno je 12 osoba - jedna teže i 11 lakše, među kojima su i dva službenika GNR-a. Svim žrtvama je odmah ukazana medicinska pomoć. Alkotestiranjem je kod osumnjičenog izmereno 1,29 g/l alkohola u krvi, a podvrgnut je i toksikološkim analizama.

Predmet je predat nadležnom sudu radi određivanja daljih mera. Garda nastavlja detaljnu istragu svih okolnosti ovog incidenta".

Zastrašujući snimci sa lica mesta

Zastrašujući snimci sa lica mesta prikazuju vozača koji sa upaljenim farovima juri ka pešacima, dok prestrašeni prolaznici pokušavaju da se sklone s puta.

Upozoravamo da snimci mogu biti uznemirujući!

Nacionalnost žrtava i privođenje pravdi

Predstavnik policije potvrdio je detalje o žrtvama i osumnjičenom: "Među povređenima je desetoro državljana Portugalije, kao i po jedan državljanin Poljske i Španije. Britanski državljani nisu povređeni. Osoba koja je zadobila teške povrede jeste 21-godišnja Portugalka".

Policijski zvaničnik je dodao da je uhapšeni vozač portugalski državljanin: "Danas bi trebalo da bude izveden pred sudiju, ali bi saslušanje na kom se odlučuje o pritvoru ili kauciji moglo da bude odloženo za sutra".

Ministar unutrašnjih poslova Portugalije, Luis Neveš, oštro je osudio ovaj čin i poželeo povređenima brz oporavak: "Izražavam duboku solidarnost sa službenicima GNR-a, povređenom omladinom i njihovim porodicama. Pomno pratimo njihovo zdravstveno stanje i želimo im brz i potpun oporavak".