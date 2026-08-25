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Svih osam recenzija amfiteatra u blizini Arkugnana, u severnoj italijanskoj regiji Veneto, na TripAdvisoru bilo je prepuno pohvala i ocenjeno sa pet zvezdica.

"Očaravajuće mesto", glasila je jedna recenzija.

"Svet izvan prostora i vremena", oduševljeno je napisao drugi posetilac. "Definitivno jedno od najboljih mesta na kojima sam ikada bio", naveo je treći.

"Jedinstveno na planeti", napisao je još jedan posetilac. Ispostavilo se da je poslednji komentar bio proročanski, jer je ovo pozorište zaista bilo jedinstveno. Nije bilo grčko, kako je predstavljano. Nije bilo čak ni rimsko.

Umesto toga, "ljubazni čuvar", kojeg je jedan posetilac opisao kao "neku vrstu istoričara i odličnog pripovedača", sam ga je izgradio. Ovog meseca, posle desetogodišnje pravne bitke, vlasnik je završio u zatvoru zbog falsifikovanja umetničkih dela, izvođenja građevinskih radova bez dozvole i uništavanja zaštićenog pejzaža.

Slučaj je izazvao skandal u Italiji, zemlji koja ima ogroman broj autentičnih grčkih i rimskih pozorišta, od Sirakuze i Pompeje, gde se predstave i danas održavaju svakog leta, do arene u Veroni, oko 65 kilometara zapadno od Arkugnana, koja leti postaje ogromna operska scena.

Franko Maloso, vlasnik, tvorac i samoproglašeni "pronalazač" gotovo 5.000 kvadratnih metara velikog "antičkog" lokaliteta, naplaćivao je posetiocima i do 40 evra za obilazak pozorišta koje je sam izgradio od temelja.

Na slikovitom obronku, uz pomoć lokalne građevinske firme, napravio je sedišta i stepenice koje je, prema dokazima predstavljenim na sudu, veštački postarivao. Dodao je i nekoliko cementnih stubova i statua od gipsa oko malog "jezera" koje je sam iskopao.

Tradicionalne tribine, za koje je tvrdio da su ih ručno napravili stari Grci pre više od 2.000 godina, zapravo su izgradili savremeni građevinski radnici uz pomoć mašina. Koristili su nov kamen iz kamenoloma u Pulji i cement, dok je jedan potporni zid bio prekriven polistirenom, navodi se u sudskim dokumentima.

"Sama ideja je suluda", rekao je za CNN arheolog Darijus Arija, direktor projekta Ancient Rome Live, nazivajući Malosovu prevaru "dijaboličnom" i "užasnom".

Foto: Vlad Rakin/Shutterstock

Maloso je, prema dokazima iznetim na sudu, organizovao koncerte i predstave na lokalitetu, koji je koristio čak tri različita imena: Anfiteatro Berico, Anfiteatro Marittimo Berico i Anfiteatro Porta degli Angeli. Tu je organizovao i vođene ture.

Za svakoga ko makar osnovno poznaje antičku istoriju postojalo je mnogo znakova upozorenja. Malosova građevina bila je lepezastog oblika, što odgovara pozorištu, a ne amfiteatru, koji je ovalan. Nije se nalazila ni blizu mora, iako je jedno od imena sadržalo reč "Marittimo". Arkugnjano je udaljen oko 80 kilometara od obale.

Nije postojala ni antička "Kapija anđela", a lokalitet nikako nije mogao da bude grčki. Dok je sever Italije prepun rimskih ostataka, stare grčke kolonije nalazile su se znatno južnije.

Posetiocima, međutim, izgleda nisu smetali betonski stubovi i statue od gipsa. Nisu se zapitali ni zašto se na mestu gde bi trebalo da bude pozornica nalazi fotogenični bazen sa vodom.

"Zašto je tamo bio bazen? Nisu se tu održavale pomorske predstave", rekao je Arija. "Jednostavno ne deluje kako treba."

Policiji je bio dovoljan jedan dan

Lažno pozorište nalazilo se na brdu prekrivenom zaštićenom šumom nedaleko od Arkugnana, nešto više od pet kilometara južno od Vićence. Lokalna policija otkrila ga je 2016. godine i slučaj odmah prosledila službi za zaštitu kulturnog nasleđa.

Lokalitet su pregledali stručnjaci i karabinjeri iz specijalne jedinice za zaštitu umetničkog nasleđa, poznate kao "umetnička policija", koja istražuje krađe i falsifikovanje umetničkih dela.

Pozorište je bilo toliko očigledno lažno da je inspekcija završena za samo jedan dan.

Potpukovnik Đuzepe Marseglija, komandant jedinice koja pokriva severnu Italiju, nazvao je ceo poduhvat "zaista opscenim" pokušajem falsifikovanja.

"Od svih kriminalaca, falsifikatori imaju najviše talenta, jer su sposobni da stvaraju umetnička dela. A onda postoje prevaranti... Nemam nikakvog poštovanja prema Malosu. Nazvati ga falsifikatorom bila bi uvreda za falsifikatore", rekao je.

Marseglija je naveo da tokom 25 godina službe nikada nije video niti čuo za slučaj da je neko falsifikovao čitav arheološki lokalitet.

"Napravite da izgleda staro"

Pozorište je podignuto na zemljištu koje je deo zaštićenog pejzaža Beričkih brda. Maloso je prvobitno zatražio građevinsku dozvolu za izgradnju garaže, pokazuju sudski dokumenti.

Umesto garaže, angažovao je lokalne građevince da naprave pozorište. Jedan od njih je na sudu svedočio da im je Maloso rekao da ga "naprave tako da izgleda staro".

Tužioci su naveli da je posetiocima govorio da je lokalitet otkrio nakon klizišta, a javnosti ga je počeo reklamirati 2014. godine. Pisao je čak i gradonačelniku Arkugnana objašnjavajući koliko bi lokalitet mogao da bude profitabilan.

Posetiocima je pričano da su ovo mesto posećivali Julije Cezar, Kleopatra, pa čak i Julija Kapulet, izmišljeni lik Vilijama Šekspira.

Arheolozi ističu da bi način na koji je Maloso navodno "otkrio" čitavo pozorište praktično bio nemoguć. Arheološka iskopavanja odvijaju se sporo, planski i pod strogim nadzorom.

"Ne možete tek tako da iskopavate antikvitete u svom dvorištu. Morate to prijaviti, zatim se pokreće istraga i arheološka iskopavanja", rekao je Arija.

Posetioci koji nisu bili iz tog kraja plaćali su 12 evra, dok je lokalnom stanovništvu navodno naplaćivano čak 40 evra. Privatne grupne ture navodno su koštale 600 evra za 45 minuta. Novac je predstavljan kao "minimalni doprinos za održavanje lokaliteta".

Nije poznato koliko je ljudi naselo na prevaru, ali je lokalitet prijavljen vlastima tek 2016. godine, dve godine nakon što je otvoren za javnost.

Osuđen na zatvorsku kaznu

Maloso je osuđen 2019. godine, a prvu žalbu izgubio je 2020. Potom se obratio Kasacionom sudu, najvišem sudu u Italiji, tvrdeći, između ostalog, da je falsifikat bio toliko očigledan da niko razuman nije mogao da poveruje da je autentičan.

Sud je odbacio njegove argumente i potvrdio prvobitnu presudu. Maloso sada služi kaznu od 28 meseci zatvora, a mora da plati i novčanu kaznu od 3.000 evra i 3.500 evra sudskih troškova.

Stručnjacima i dalje nije jasno zašto se uopšte upustio u tako neobičnu prevaru.

"Odmah možete da vidite da je lažno", rekao je Arija.

Na jednoj fotografiji sa stranice lokaliteta na Fejsbuku vidi se očigledno moderan cementni stub pored skulpture muškarca, za koju je kasnije utvrđeno da je napravljena od gipsa.

"Stubovi su očigledno moderni", rekao je Peter Mateas, direktor Muzeja umetnosti i nauke u Milanu, čiji je deo posvećen upravo umetničkim falsifikatima.

On smatra da je moguće da je Malosova sposobnost pripovedanja jednostavno ponela posetioce.

"Iz komentara na internetu shvatate da je posetioce pratio pripovedač koji je obilazak pretvarao u iskustvo. Koliko puta nam se to događa? Koliko puta nam neko ispriča priču, kroz reklame, politiku ili medije, pokušavajući da nas ubedi šta je 'istina', dok je stvarnost potpuno drugačija?", rekao je Mateas.

Šta će biti sa lažnim antičkim pozorištem?

Lokalitet je sada zaplenjen, a Malosu je naređeno da sruši pozorište, iako još nije poznato kakva će na kraju biti njegova sudbina. Stručnjaci upozoravaju da bi uklanjanje ogromne konstrukcije moglo biti veoma skupo.

Gradonačelnik Arkugnana poručio je da za rušenje neće trošiti novac poreskih obveznika.

Područje oko Arkugnana inače je zaista bogato istorijom. U okolini postoje autentični praistorijski i rimski lokaliteti, uključujući ostatke neolitskih naselja i pećine na Beričkim brdima.

Ulaz u Malosovo lažno pozorište i dalje je vidljiv. Moderna kamena ograda i ogromna metalna kapija praćene su tablama na kojima je ispisana navodna istorija lokaliteta. Jedna čak tvrdi da se u kompleksu nalazi kuća u kojoj je odrasla Julija Kapulet, zajedno sa balkonom, bez ikakvog pomena da je reč o izmišljenom Šekspirovom liku.

Nekada se pozorište moglo videti sa puta, ali ga je danas gotovo potpuno prekrila gusta vegetacija.