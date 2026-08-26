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Kremlj je danas saopštio da su izjave finskog predsednika Aleksandera Stuba o odobravanju ukrajinskih napada na rusku teritoriju, uključujući i na skladišta za elektronsku trgovinu, potvrdile da on pripada "strani rata", prenela je britanska agencija Rojters.

Stub je na konferenciji za novinare u Kijevu u ponedeljak rekao da ukrajinski partneri moraju da joj pomognu da proširi svoju sposobnost da duboko napada unutar Rusije, tvrdeći da je ono što je nazvao "razumnom vojnom strategijom" povećalo cenu rata za Moskvu i pomoglo da se obični Rusi ubede da je vreme da se okonča sukob.

1/5 Vidi galeriju Finski predsednik Aleksander Stub Foto: Jacquelyn Martin/AP, KIMMO BRANDT/COMPIC

Upitan o izjavi Stuba, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ona iznenadila Moskvu i optužio finskog lidera, zajedno sa britanskim premijerom Endijem Bernamom, da žele da se rat u Ukrajini nastavi.

"To ne izaziva nikakvu drugu reakciju osim iznenađenja, s obzirom na to da je samo nekoliko nedelja ranije finski predsednik govorio o potrebi normalizacije odnosa sa Rusijom pre ili kasnije. Ali sada vidimo da je retorika zaoštravanja ipak prevladala", rekao je Peskov novinarima.

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

On je dodao da je Stub istaknuti predstavnik "strane rata" pored britanskog premijera.

Stub i Bernam obmanjuju svoje birače tvrdeći da je moguće pobediti Rusiju, to je ogromna obmana, i čini se da odbijaju da uvaže realnost na terenu, rekao je Peskov.

Finska, čvrsti saveznik Kijeva, pridružila se vojnom savezu NATO 2023. godine, godinu dana nakon što je Moskva poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu.

Ovim potezom okončano je sedam decenija vojne neutralnosti Finske koja deli dugu granicu sa Rusijom.