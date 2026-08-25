VATIKAN IMA PORUKU ZA RUSIJU Nakon SASTANKA iza zatvorenih vrata upućene reči koje su iznenadile javnost - ovo niko nije očekivao
Visoki zvaničnik Vatikana pozvao je na okončanje rata u Ukrajini nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u utorak u Moskvi.
Nadbiskup Pol Galager, koji u Vatikanu obavlja funkciju koja odgovara položaju ministra spoljnih poslova, izjavio je da nastavak rata između Rusije i Ukrajine "stvara nove žrtve i čini buduće pomirenje sve težim".
"Zbog toga je hitno i neophodno okončati sukob i gledati dalje od njega", rekao je Galager na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Lavrovom nakon njihovog sastanka.
Galager je naveo da su razgovarali o mogućim putevima ka miru u Ukrajini i da su se saglasili da sarađuju na humanitarnim pitanjima, uključujući brigu o deci pogođenoj ratom.
Vatikan nudi prostor za dijalog
Galager, drugi najviši diplomatski zvaničnik Vatikana, poslednji put je boravio u Moskvi na razgovorima sa Lavrovom 2021. godine, godinu dana pre nego što je ruski predsednik Vladimir Putin naredio početak invazije na Ukrajinu u punom obimu.
Papa Lav XIV više puta je pozivao na okončanje sukoba. U apelu početkom ovog meseca izrazio je žaljenje zbog "sve većeg broja civilnih žrtava, uključujući decu", kao posledice rata u Ukrajini.
Galager je u utorak poručio da će Vatikan "nastaviti da pruža snažnu duhovnu, diplomatsku i humanitarnu podršku, doprinoseći dijalogu i nudeći prostor za njega" kako bi se sukob okončao.
(Kurir.rs/TheMoscowTimes)