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Visoki zvaničnik Vatikana pozvao je na okončanje rata u Ukrajini nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u utorak u Moskvi.

Nadbiskup Pol Galager, koji u Vatikanu obavlja funkciju koja odgovara položaju ministra spoljnih poslova, izjavio je da nastavak rata između Rusije i Ukrajine "stvara nove žrtve i čini buduće pomirenje sve težim".

"Zbog toga je hitno i neophodno okončati sukob i gledati dalje od njega", rekao je Galager na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Lavrovom nakon njihovog sastanka.

Galager je naveo da su razgovarali o mogućim putevima ka miru u Ukrajini i da su se saglasili da sarađuju na humanitarnim pitanjima, uključujući brigu o deci pogođenoj ratom.

Vatikan nudi prostor za dijalog

Galager, drugi najviši diplomatski zvaničnik Vatikana, poslednji put je boravio u Moskvi na razgovorima sa Lavrovom 2021. godine, godinu dana pre nego što je ruski predsednik Vladimir Putin naredio početak invazije na Ukrajinu u punom obimu.

Papa Lav XIV više puta je pozivao na okončanje sukoba. U apelu početkom ovog meseca izrazio je žaljenje zbog "sve većeg broja civilnih žrtava, uključujući decu", kao posledice rata u Ukrajini.