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Američki sudija odbacio je zahtev Gilejn Maksvel, bivšoj saradnici Džefrija Esptajna, da poništi presudu i kaznu od 20 godina zatvora zbog pomaganja pokojnom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku u zlostavljanju maloletnih devojaka.

U odluci koja je danas objavljena, američki okružni sudija Pol Engelmajer sa Menhetna ocenio je da su svi navodi Maksvel neosnovani, a da su "gotovo svi, odnosno svi osim eventualno jednog, bili neozbiljni i pravno neutemeljeni", prenosi Rojters.

Maksvel, bivša Epstinova saradnica, osuđena je 2021. godine po više tačaka povezanih sa vrbovanjem i seksualnom trgovinom maloletnicama i 2022. godine osuđena na 20 godina zatvora.

Njenu presudu je već potvrdio savezni apelacioni sud, dok je Vrhovni sud SAD 2025. odbio da razmatra njenu žalbu.

U novom postupku Maksvel, koja zastupa samu sebe, pokušala je da ospori svoju osudu iznoseći više pravnih argumenata.

Tužilaštvo je prethodno ocenilo da nije uspela da pokaže osnov za poništavanje presude.

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