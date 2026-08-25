ZA OZLOGLAŠENOG PEDOFILA VRBOVALA DEVOJČICE, SAD HOĆE NA SLOBODU: Sud odbio zahtev Gilejn Maksvel, saradnice Džefrija Epstajna
Američki sudija odbacio je zahtev Gilejn Maksvel, bivšoj saradnici Džefrija Esptajna, da poništi presudu i kaznu od 20 godina zatvora zbog pomaganja pokojnom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku u zlostavljanju maloletnih devojaka.
U odluci koja je danas objavljena, američki okružni sudija Pol Engelmajer sa Menhetna ocenio je da su svi navodi Maksvel neosnovani, a da su "gotovo svi, odnosno svi osim eventualno jednog, bili neozbiljni i pravno neutemeljeni", prenosi Rojters.
Maksvel, bivša Epstinova saradnica, osuđena je 2021. godine po više tačaka povezanih sa vrbovanjem i seksualnom trgovinom maloletnicama i 2022. godine osuđena na 20 godina zatvora.
Njenu presudu je već potvrdio savezni apelacioni sud, dok je Vrhovni sud SAD 2025. odbio da razmatra njenu žalbu.
U novom postupku Maksvel, koja zastupa samu sebe, pokušala je da ospori svoju osudu iznoseći više pravnih argumenata.
Tužilaštvo je prethodno ocenilo da nije uspela da pokaže osnov za poništavanje presude.