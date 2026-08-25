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Dramatični snimci iz Brazila prikazuju trenutak kada je policija pronašla Emilijanu Tamaru Nunes Karvaljo (24), koja je bila zarobljena, vezana i navodno silovana pet dana. Njen bivši partner je osumnjičen da ju je oteo.

U petak, 21. avgusta, policajci su upali u kuću u gradu Agvas Lindas de Gojas nakon što su čuli ženske vriskove koji su dopirali iz jedne od soba. Kada su razvalili vrata spavaće sobe, zatekli su scenu koja je šokirala čak i iskusne policajce, izveštava Njujork post.

Uznemirujući snimak

Emilijana se, prema snimku koji je objavio Džem Pres, tresla od straha. Bila je vezana konopcem, lisicama i lancem, a preko lica je imala gas masku. Policajci su odmah počeli da je oslobađaju.

Prema pisanju brazilskog lista "O Globo", mlada medicinska sestra je nestala u ponedeljak, 17. avgusta, nakon sastanka sa svojim bivšim partnerom, Ailtonom Rodrigesom de Souzom. Trebalo je da razgovaraju o svoje dvoje dece.

Prema policijskoj istrazi, muškarac ju je umesto toga napao i odveo u kuću gde ju je držao zarobljenu narednih pet dana. Istražitelji sumnjaju da ju je silovao, vezao i davao joj razne droge tokom zarobljeništva.

"Žrtva je pronađena začepljenih usta u jednoj od soba. Njene ruke, noge i vrat bili su vezani konopcem, lisicama i lancem. Imala je otežano disanje i pokazivala je znake nedostatka kiseonika", saopštila je brazilska vojna policija.

1/4 Vidi galeriju Emilijana Tamara Nunes Karvaljo, oteta devojka koju je spasila brazliska policija Foto: Facebook

Policija: Planirao je da je drži još danima

Policija je takođe pronašla zalihe hrane i druge predmete u kući za koje istražitelji veruju da je osumnjičeni planirao da drži Emilijanu zarobljenu još nekoliko dana. De Souza je uhapšen istog dana kada je žena pronađena. Prema pisanju lista Correio Braziliense, optužen je za otmicu, silovanje i nezakonito lišavanje slobode.

Emilijana je odvedena u bolnicu nakon spasavanja. Od tada je puštena kući, ali kaže da je i dalje boli i da joj se vrti u glavi.

Nakon svega kroz šta je prošla, odlučila je da progovori o svom slučaju kako bi upozorila druge žene na znake porodičnog nasilja.

Ona je okončala vezu sa De Souzom u decembru 2025. Proveli su zajedno oko pet godina, a Emilijan kaže da sada shvata da je ignorisala mnoge znake upozorenja tokom veze. Udala se za njega kada je imala samo 18 godina.

"Ne znam da li je to bila ljubav, zavisnost... Bila je to emocionalna zavisnost jer sam se udala za njega kada sam imala 18 godina. Ljubav je slepa, neke stvari jednostavno ne vidimo", rekla je.