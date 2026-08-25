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Grupa tinejdžera iz Nju Džerzija navodno je ukrala luksuzni terenac vredan 220.000 dolara i satima bežala od policije, pre nego što se vozilo direktno sudarilo sa drugim automobilom. U nesreći su poginuli baka i njen dugogodišnji partner.

Četvorica tinejdžera navodno su u subotu rano ujutru ukrala Mercedes-Benz G klase iz 2024. godine i krenula u vožnju koja se završila tragedijom. Dok su pokušavali da pobegnu policiji, nešto pre osam časova ujutru sudarili su se sa automobilom marke Hjundai, preneo je NJ.com.

Prema navodima Tužilaštva okruga Atlantik, tinejdžeri su velikom brzinom vozili pogrešnom stranom puta kada su u blizini raskrsnice Route 50 i Third Street u Mejs Lendingu udarili u Hjundai. Od siline udara automobil je odbačen prema obližnjoj benzinskoj pumpi.

U nesreći su poginuli Robert Bar mlađi (54) i Alis Stilvel (67) iz Eg Harbor Taunšipa, saopštili su tužioci.

Stilvel je bila majka i baka, dok je Bar bio njen dugogodišnji partner, navodi se na stranici GoFundMe pokrenutoj kako bi se prikupio novac za troškove sahrane.

1/5 Vidi galeriju Četvorica tinejdžera ukrala su Mercedes G klase i bežala od policije u Nju Džerziju. Vožnja se završila sudarom u kojem su poginule dve osobe. Foto: Printscreen/nypost.com

Posle sudara pokušali da pobegnu

Tinejdžeri su u sudaru prošli uglavnom bez ozbiljnijih povreda i pokušali su da pobegnu sa mesta nesreće, ali ih je policija ubrzo uhapsila, saopštile su vlasti.

Policija je ukradeni Mercedes pratila još od oko 3.40 časova u obližnjem Longportu, gde je vozilo velikom brzinom prošlo pored policajca koji je pokušao da ga zaustavi.

Policajci u Hamilton Taunšipu ponovo su uočili automobil oko 7.45 i krenuli za njim. Međutim, nekoliko minuta pre kobnog sudara izgubili su vozilo iz vida, naveli su tužioci.

Nejšon Braun (18) i još trojica tinejdžera, čija imena nisu objavljena jer su maloletni, optuženi su za udruživanje radi izvršenja teškog napada, neovlašćeno korišćenje vozila i bekstvo od policije.

Za sada nije poznato ko je od četvorice tinejdžera upravljao Mercedesom u trenutku sudara.