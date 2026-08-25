OTKRIVENO KO JE BIO U AMERIČKOM AVIONU KOJI JE TAJNO SLETEO U MOSKVU: Ovo je čovek koji je napravio pometnju!
Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) SAD Džon Retklif nalazi se u Moskvi na sastancima sa ruskim zvaničnicima, potvrdili su više izvora upoznatih sa posetom američkoj televizijskoj stanici ABC.
CIA, Ministarstvo odbrane SAD i Američko ratno vazduhoplovstvo odbili su da komentarišu navode.
Putovanje je otkriveno nakon što je američki vojni transportni avion, Boing C-17A Gloubmaster III, primećen kako sleće na moskovski aerodrom Vnukovo.
Prema službama za praćenje letova i analitičarima, avion je registrovan kao 07-7181 i leteo je pod pozivnim znakom RCH4555.
Putovanje je počelo 23. avgusta u Čarlstonu, odakle je avion sleteo u Zajedničku bazu Endruz blizu Vašingtona – ključno čvorište za prevoz visokih američkih zvaničnika i zvaničnih delegacija.
Avion je zatim nastavio let ka Rigi, odakle je poleteo u utorak ujutru bez javno objavljene destinacije.
Podaci o praćenju leta pokazali su da je duboko ušao u ruski vazdušni prostor, a njegova poslednja zabeležena pozicija bila je u oblasti Moskve, nakon čega su ruski izvori potvrdili sletanje na aerodrom Vnukovo, koji je ranije korišćen za diplomatske letove.
Boing C-17 Gloubmaster III je strateški transportni avion koji američka vojska prvenstveno koristi za prevoz osoblja, opreme i tereta.
Poseta šefa CIA Moskvi dolazi u vreme intenzivnih diplomatskih kontakata vezanih za rat u Ukrajini, ali zvanične američke i ruske vlasti još uvek nisu komentarisale svrhu i teme sastanaka.
žKurir.rs/ABC/RIA Novosti