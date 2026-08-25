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Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) SAD Džon Retklif nalazi se u Moskvi na sastancima sa ruskim zvaničnicima, potvrdili su više izvora upoznatih sa posetom američkoj televizijskoj stanici ABC.

CIA, Ministarstvo odbrane SAD i Američko ratno vazduhoplovstvo odbili su da komentarišu navode.

Prema službama za praćenje letova i analitičarima, avion je registrovan kao 07-7181 i leteo je pod pozivnim znakom RCH4555.

Putovanje je počelo 23. avgusta u Čarlstonu, odakle je avion sleteo u Zajedničku bazu Endruz blizu Vašingtona – ključno čvorište za prevoz visokih američkih zvaničnika i zvaničnih delegacija.

Avion je zatim nastavio let ka Rigi, odakle je poleteo u utorak ujutru bez javno objavljene destinacije.

Podaci o praćenju leta pokazali su da je duboko ušao u ruski vazdušni prostor, a njegova poslednja zabeležena pozicija bila je u oblasti Moskve, nakon čega su ruski izvori potvrdili sletanje na aerodrom Vnukovo, koji je ranije korišćen za diplomatske letove.

Boing C-17 Gloubmaster III je strateški transportni avion koji američka vojska prvenstveno koristi za prevoz osoblja, opreme i tereta.