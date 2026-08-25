Slušaj vest

Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) SAD Džon Retklif nalazi se u Moskvi na sastancima sa ruskim zvaničnicima, potvrdili su više izvora upoznatih sa posetom američkoj televizijskoj stanici ABC.

CIA, Ministarstvo odbrane SAD i Američko ratno vazduhoplovstvo odbili su da komentarišu navode.

Putovanje je otkriveno nakon što je američki vojni transportni avion, Boing C-17A Gloubmaster III, primećen kako sleće na moskovski aerodrom Vnukovo.

Prema službama za praćenje letova i analitičarima, avion je registrovan kao 07-7181 i leteo je pod pozivnim znakom RCH4555.

Putovanje je počelo 23. avgusta u Čarlstonu, odakle je avion sleteo u Zajedničku bazu Endruz blizu Vašingtona – ključno čvorište za prevoz visokih američkih zvaničnika i zvaničnih delegacija.

Avion je zatim nastavio let ka Rigi, odakle je poleteo u utorak ujutru bez javno objavljene destinacije.

Podaci o praćenju leta pokazali su da je duboko ušao u ruski vazdušni prostor, a njegova poslednja zabeležena pozicija bila je u oblasti Moskve, nakon čega su ruski izvori potvrdili sletanje na aerodrom Vnukovo, koji je ranije korišćen za diplomatske letove.

Boing C-17 Gloubmaster III je strateški transportni avion koji američka vojska prvenstveno koristi za prevoz osoblja, opreme i tereta.

Poseta šefa CIA Moskvi dolazi u vreme intenzivnih diplomatskih kontakata vezanih za rat u Ukrajini, ali zvanične američke i ruske vlasti još uvek nisu komentarisale svrhu i teme sastanaka.

žKurir.rs/ABC/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaAMERIČKI GENERAL SE SASTAO SA KUBANSKIM OFICIRIMA KOD GVANTANAMA! Objavljena fotografija prvog susreta tog nivoa u novijoj istoriji (FOTO)
x02 AP Ramon Espinosa.jpg
PlanetaCIA VRŠLJA PO KUBI: Direktor Agencije Džon Retklif predvodio američku delegaciju u Havani
nloap01-ap-doug-mills.jpg
PlanetaCIA TVRDI: Iran traži obaveštajnu pomoć od Rusije, Kine i drugih američkih protivnika
nloap01-ap-doug-mills.jpg
PlanetaTRAMP NIKOME NE OPRAŠTA I NE ZABORAVLJA, VEĆ UZVRAĆA UDARAC! Bivši direktori FBI i CIA pod istragom! Brenanu i Komiju loše se piše?! (FOTO)
tramp.jpg
Planeta"UKRAJINCI ĆE SE BORITI GOLIM RUKAMA": Direktor CIA upozorio na posledice ako ne bude uslova za uspostavljanje trajnog mira
nloap01-ap-doug-mills.jpg
PlanetaOVO JE TRAMPOV TIM ZA OKONČANJE POKOLJA U UKRAJINI! Četvorica odabranih pokušaće da nagovore Putina i Zelenskog da ZAKOPAJU RATNE SEKIRE!
Rat.jpg
PlanetaCIA OTKRILA PRAVU ISTINU O PANDEMIJI KORONA VIRUSA?! Sve je krenulo iz laboratorije, evo zašto je čovečanstvo patilo! Šta će Kina reći na ovo?
shutterstock_2395146629 copy.jpg