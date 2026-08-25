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Čitalac mađarskog portala Telex podelio je snimak sa odmora Viktora Orbana u Hrvatskoj, koji traje svega tri sekunde, ali je privukao veliku pažnju. Na snimku se vidi Orban u kupaćim gaćama kako stoji na merdevinama na zadnjem delu jahte.

Video je snimljen sa drugog plovila koje je prolazilo pored Orbanove jahte. Na snimku se čuje kako mađarski premijer pozdravlja rečima "Dobar dan!", na šta mu neko odgovara istim pozdravom, dok treća osoba potom kaže "Zdravo!".

Telex je prvobitno objavio da je i poslednji pozdrav izgovorio Orban, ali je nakon pažljivijeg preslušavanja snimka ispravio tekst i naslov.

Čitalac koji je napravio video rekao je da su u ponedeljak oko 17 časova uplovljavali u zaliv Vinogradišće na Paklenim ostrvima u Hrvatskoj, kada su na jahti udaljenoj svega nekoliko metara ugledali Viktora Orbana.

Pozdravili su ga, a on im je uzvratio. Nakon kratke razmene pozdrava koja se vidi na snimku razmenili su još nekoliko reči.

"Bio je veseo, videlo se da uživa na odmoru", rekao je čitalac Telexa.

Paklena ostrva su arhipelag u srednjem delu hrvatske obale, u blizini Hvara i Splita. Pošto do njih ne saobraća trajekt, smatraju se ekskluzivnijom destinacijom za odmor od Hvara i drugih većih ostrva. Ovo područje ranije je posetio i Džef Bezos.

Orban je nekoliko dana ranije fotografisan na hrvatskom ostrvu Vis sa sinom Gašparom Orbanom i zetom Ištvanom Tiborcom.

Čitalac koji je snimio najnoviji video rekao je da je, osim Orbana, na jahti primetio samo tamnokosog muškarca starog između 25 i 35 godina, ali nije mogao da utvrdi o kome je reč.

Orban snimljen na luksuznoj jedrilici

Prema proceni čitaoca Telexa, Orban je odmarao na jedrilici tipa Hanse 575, a fotografije ovog modela dostupne na internetu ukazuju da bi zaista moglo da bude reč o tom plovilu.

Prema specifikacijama proizvođača, Hanse 575 proizvodio se između 2012. i 2016. godine. Jahta je duga 17,15 metara i široka 5,2 metra, a dizajnirao ju je biro Judel/Vrolijk & Co.

Jedna jahta Hanse 575 proizvedena 2014. godine i renovirana tokom protekle godine trenutno se na sajtu YachtWorld prodaje za 449.000 evra, odnosno oko 163 miliona mađarskih forinti.

Iznajmljivanje jahte ovog tipa u Hrvatskoj tokom oktobra košta između 1.500 i 1.800 evra nedeljno.

Ovakve jahte obično na krmi imaju garažu za pomoćni gumeni čamac, čija vrata mogu da se spuste i pretvore u platformu. I jahta sa snimka ima takvu konstrukciju.