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Kanada kaže da će efikasno izjednačiti američke tarife „dolar za dolar“ i uvesti kontratarife na američki čelik, mlečne proizvode, kućne aparate i niz drugih proizvoda, izveštava BBC.

Najnovija akcija je odgovor na tarife od 50% koje je Trampova administracija uvela na mali procenat kanadske robe u petak nakon što su trgovinski pregovori propali, pored postojećih američkih tarifa na kanadski čelik, aluminijum, automobile i drvnu građu.

Kanada će uvesti carine na uvoz iz SAD u vrednosti od oko 28 milijardi kanadskih dolara - otprilike 20 milijardi američkih dolara - u rasponu od 15% do 50%, a carine bi trebalo da stupe na snagu u ponoć 8. septembra.

Evo pregleda nekih od pogođenih američkih proizvoda:

- carina od 50% na proizvode od čelika i aluminijuma koji su ranije bili predmet samo kontratarife od 25%

- carina od 50% na razne druge proizvode, uključujući prirodni med, nameštaj, odeću i konfekciju

- carina od 25% na robu, uključujući kućne aparate, mlečne proizvode, kao što su sir, riba i morski plodovi, i određene derivate čelika i aluminijuma

- carina od 15% na određene vrste alata i mašina, uključujući viljuškare i klima uređaje.

Neposredno pre nego što je objavio 20 milijardi dolara odmazdnih carina na američku robu, kanadski ministar za inovacije, nauku i industriju, Fransoa-Filip Šampanj, rekao je da se Kanada suočava sa „neviđenim izazovom“, ali je dodao da će „Kanađani biti dorasli izazovu“.

Rekao je da ciljane kontramere takođe uključuju paket podrške za radnike i preduzeća u vrednosti od 7,5 milijardi kanadskih dolara (5,4 milijarde američkih dolara).

Kada se Kanada ujedini, ništa nas ne može zaustaviti, rekao je.