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Rusija otvoreno preti Velikoj Britaniji zbog njene podrške Ukrajini. Međutim, dok Moskva upozorava London na "posledice", sajber napadi, sabotaže i tajne operacije povezane sa Rusijom već donose njen hibridni rat na britansko tlo.

Rusija je zapretila Velikoj Britaniji "posledicama" nakon što su dronovi britanske proizvodnje navodno korišćeni u ukrajinskim napadima na teritoriji Rusije. London će "neizbežno" morati da odgovara zbog podrške Ukrajini, saopštila je ruska ambasada u Londonu.

"Mi nismo prijatelji samo kada je lepo vreme", odgovorio je britanski premijer Endi Bernam. "Bićemo uz Ukrajinu kada joj je potrebno i to se neće promeniti." Rusko upozorenje samo je poslednje u nizu pretnji Velikoj Britaniji zbog njene podrške Ukrajini.

Dok Rusija nastavlja napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu koristeći i oružje nabavljeno iz inostranstva, u Velikoj Britaniji Moskva već vodi drugačiju vrstu rata.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Rusiji nisu potrebni tenkovi koji prelaze granice niti bombe koje padaju iz aviona da bi napala Veliku Britaniju. Britanska vlada upozorava da Moskva protiv zemlje koristi sajber operacije, sabotaže, posrednike, špijunažu i informacioni rat.

Ruski hibridni rat već pogađa bolnice, skladišta, računarske mreže, logističke sisteme i kritičnu infrastrukturu, sa posledicama koje mogu direktno da utiču na svakodnevni život civila.

Kako funkcioniše ruski hibridni rat protiv Velike Britanije

Pacijent koji prima terapiju protiv raka, uključivanje grejanja tokom zime, milioni ljudi koji koriste internet za posao, avioni koji poleću sa aerodroma, osnovne namirnice, hrana i lekovi koji prolaze kroz luke. Ljudi retko razmišljaju o infrastrukturi koja omogućava sve te svakodnevne aktivnosti ili o tome koliko ona može biti ranjiva na delovanje neprijateljskih država.

Rusiji nije potrebna klasična vojna invazija da bi poremetila te sisteme.

Rusija je uspostavila Službu za specijalne aktivnosti (SSD), u čijem sastavu se nalazi Jedinica 29155 ruske vojne obaveštajne službe GRU. Prema navodima britanske vlade, njen zadatak je sprovođenje operacija protiv Zapada korišćenjem metoda hibridnog ratovanja, uključujući sabotaže, atentate i sajber napade.

Jedinica 29155 već je poznata britanskim vlastima. Povezana je sa pokušajem ubistva Sergeja i Julije Skripal nervnim agensom u Solsberiju 2018. godine. Napad je doveo i do smrti britanske državljanke Don Sterdžes.

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Druge jedinice GRU specijalizovane su za sajber operacije. Među njima je vojna Jedinica 26165, poznata i kao APT28 ili Fancy Bear, za koju britanske vlasti tvrde da je Moskva koristi za ostvarivanje vojnih i spoljnopolitičkih ciljeva.

Britanska vlada povezala je ovu grupu sa internet izviđanjem civilnih skloništa koje je prethodilo artiljerijskom napadu na Dramsko pozorište u Marijupolju u martu 2022. godine, gde se nalazio veliki broj civila, uključujući decu.

Sajber napadi na britanske bolnice

Kompanija Synnovis, koja pruža usluge patološke dijagnostike bolnicama britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) širom Londona, pogođena je ransomware napadom u junu 2024. godine. Računarski sistemi postali su neupotrebljivi, a podaci pacijenata bili su ukradeni. Poremećen je rad pet NHS fondova i zdravstvenih ustanova u nekoliko londonskih opština.

Incident je doprineo smrti jednog pacijenta. Više od 11.000 ambulantnih pregleda i planiranih medicinskih procedura bilo je odloženo ili otkazano, uključujući 97 tretmana obolelih od raka, dok su organi namenjeni transplantaciji morali da budu preusmereni na druge lokacije.

Finansijska šteta procenjena je na 32,7 miliona funti, pokazujući da napad na digitalnu infrastrukturu može da ima posledice koje daleko prevazilaze računarske sisteme. Napad je pripisan ruskoj sajber kriminalnoj grupi Qilin, prema navodima bivšeg šefa britanskog Nacionalnog centra za sajber bezbednost (NCSC) Kirana Martina.

U januaru 2026. NCSC je upozorio da hakerske grupe povezane sa ruskom državom uporno napadaju britanske organizacije sa ciljem ometanja njihovih mreža. Lokalne vlasti i operateri kritične nacionalne infrastrukture pozvani su da pojačaju zaštitu.

U aprilu 2026. NCSC je otkrio još jednu metodu. APT28, odnosno Jedinica 26165, kompromitovala je ranjive internet rutere, manipulisala internet saobraćajem i potencijalno prikupljala podatke za prijavljivanje na naloge, lozinke i elektronsku poštu.

Sabotaža u Londonu povezana sa Vagnerom

Skladište u kojem su se nalazili humanitarna pomoć i Starlink satelitska oprema zapaljeno je 20. marta 2024. godine.

Britanski tužioci utvrdili su da je grupa Vagner angažovala Dilana Erla i Džejka Rivsa da zapale skladište u istočnom Londonu, pri čemu je Erl organizovao napad i regrutovao druge osobe za njegovo izvođenje.

Plan je uključivao i još jedan napad podmetanjem požara, kao i otmicu vlasnika kompanija povezanih sa skladištem, saopštilo je britansko Kraljevsko tužilaštvo (CPS).

Velika Britanija je od tada dodatno ojačala zakonodavstvo protiv pretnji stranih država. Vlada je u julu 2026. zvanično označila Dobrovoljački korpus GRU kao pretnju nacionalnoj bezbednosti, navodeći da predstavlja deo mreže preko koje ruska vojna obaveštajna služba može da regrutuje, organizuje i koristi posredničke snage.

Podvodni kablovi i kritična infrastruktura na meti

Neki od najvažnijih delova britanske infrastrukture uopšte nisu vidljivi. Podmorski kablovi prenose oko 99 odsto međunarodnog telekomunikacionog i podatkovnog saobraćaja Velike Britanije, dok je infrastruktura na morskom dnu ključna i za snabdevanje zemlje energijom.

Britanski ministar odbrane Džon Hili otkrio je u aprilu 2026. da je Rusija sprovela tajnu podmorničku operaciju u vodama u blizini Velike Britanije koja je predstavljala potencijalnu pretnju energetskim cevovodima i podatkovnim kablovima.

U operaciji su učestvovali podmornica klase Akula i dve specijalizovane dubokomorske podmornice povezane sa ruskom Glavnom upravom za dubokomorska istraživanja, poznatom kao GUGI.

"Najveće pretnje često su nevidljive i tihe", rekao je Hili.

Incident je dodatno povećao zabrinutost zapadnih zvaničnika da se Rusija sve više usredsređuje na podvodnu infrastrukturu kao deo hibridnog ratovanja.

Koliko ruski hibridni rat košta Veliku Britaniju

Ruska hibridna konfrontacija već nameće finansijske troškove Velikoj Britaniji, čak i bez konvencionalnog rata na njenoj teritoriji.

Iako nema javnih procena koliko Moskva troši na sprovođenje ovakvih operacija, Rusija samo za državnu propagandu izdvaja više od milijardu funti, odnosno 1,6 milijardi dolara godišnje. Pojedinačne sabotaže u Evropi mogu biti poverene izvršiocima za svega nekoliko stotina, dok zapadne vlade troše neuporedivo više na istrage i zaštitu infrastrukture.

Britanija već ulaže velika sredstva u odbranu od ovih pretnji. Zbog povećane ruske aktivnosti oko kritične podvodne infrastrukture, zemlja je izdvojila dodatnih 100 miliona funti za protivpodmorničke avione P-8, uz operaciju Atlantic Bastion, kako bi povećala sposobnost otkrivanja podvodnih pretnji.

Vlada je takođe najavila više od pet milijardi funti za dronove i autonomne sisteme, dok je britanskim obaveštajnim službama zbog rastućih pretnji država namenjeno dodatnih gotovo 600 miliona funti.

Ne može se sva ova potrošnja pripisati isključivo Rusiji, ali britanska vlada Moskvu više puta navodi kao jednu od glavnih pretnji koje utiču na promenu bezbednosne politike zemlje.

Potencijalni troškovi uspešnih napada još su veći. Od više od 200 sajber incidenata koji su od januara do maja 2026. pogodili britansku kritičnu nacionalnu infrastrukturu i sisteme povezane sa njom, oko 75 odsto izveli su državni akteri, izjavio je šef NCSC-a Ričard Horn.

"Neprijateljske države, poput Rusije, Kine i Irana, sve više ciljaju sisteme na kojima počivaju osnovne usluge u Velikoj Britaniji", upozorio je Horn. "U sajber prostoru ne pripremamo se za sutrašnje sukobe, u određenoj meri već ih vodimo danas."

Sajber napadi već imaju ogromnu cenu za britansku ekonomiju. Procenjuje se da je gotovo 85.000 britanskih kompanija tokom 2024. pretrpelo ozbiljan sajber napad, uz ukupnu ekonomsku štetu od 14,7 milijardi funti, odnosno oko 20 milijardi dolara. To odgovara približno 0,5 odsto godišnjeg BDP-a zemlje.

Kada je reč o kritičnoj infrastrukturi, ulozi su još veći. Prema proceni britanske vlade, veliki sajber napad na železnički sistem mogao bi da izazove štetu od 1,8 milijardi funti za samo nedelju dana poremećaja.

Pretnja pritom nije samo hipotetička. NCSC je utvrdio da Jedinica 26165 GRU od 2022. sprovodi sajber kampanju protiv zapadnih logističkih i tehnoloških organizacija, posebno onih koje učestvuju u koordinaciji, transportu i isporuci pomoći Ukrajini.

Na meti su bili sektori odbrane, informacionih tehnologija, pomorstva, aerodroma, luka i kontrole vazdušnog saobraćaja.

Troškovi ruske hibridne pretnje za Veliku Britaniju zato se ne mere samo milionima potrošenim na zaštitu mreža, teritorijalnih voda i infrastrukture. Uspešni napadi mogu da poremete poslovanje kompanija, javne službe i transport, a kako je pokazao ransomware napad na Synnovis, posledice na kraju mogu direktno da pogode i obične građane.