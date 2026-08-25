Slušaj vest

Američki glumac, reditelj i scenarista Šon Pendobio je danas ukrajinsko državno priznanje "Nacionalna legenda Ukrajine", na ceremoniji u Kijevu kojoj su prisustvovali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i prva dama Olena Zelenska.

Pen je bio među 17 ovogodišnjih dobitnika priznanja, koje se dodeljuje za izuzetne zasluge u jačanju ukrajinske državnosti, odbrani zemlje, kao i za doprinos kulturi, umetnosti, nauci, sportu i humanitarnom radu, prenosi Ukrinform.

Zelenski je posebno istakao strane partnere koji podržavaju Ukrajinu, među kojima je i Pen, koji je lično prisustvovao ceremoniji.

"Danas imamo naše strane partnere. Šon Pen nije došao na dodelu Oskara kod sebe u Americi, ali je došao na dodelu ’Legende’", rekao je Zelenski.

Šon Pen je tokom rata više puta posećivao Ukrajinu i javno pružao podršku toj zemlji. U Kijevu je, između ostalog, snimao dokumentarni film i sastajao se sa ukrajinskim zvaničnicima.

Foto: Printscreen Twitter

Među ovogodišnjim dobitnicima priznanja su i članovi popularne ukrajinske rok grupe "Brati Gadjukini" - Pavlo Krahmaljov, Mihajlo Lundin i Igor Meljničuk.

Posthumno je odlikovan i njihov nekadašnji frontmen Sergej Kuzminski.

Priznanje su dobili i osnivač humanitarne organizacije World Central Kitchen i ambasador inicijative United24 Hoze Andres, bivši ukrajinski fudbaler Igor Belanov, novinarka Ala Mazur, kompozitor Jevgenij Stankovič, vajar Anatolij Kušč, kao i više pripadnika ukrajinskih oružanih snaga i medicinskog osoblja.

Priznanje "Nacionalna legenda Ukrajine" ustanovljeno je 2021. godine i može biti dodeljeno državljanima Ukrajine, ali i strancima, za lične zasluge u razvoju i zaštiti zemlje, kao i za značajan doprinos kulturi, umetnosti, nauci, privredi, sportu, zdravstvu i humanitarnom radu.