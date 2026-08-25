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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom moreuzudetonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen.

"Upravo me je obavestila Američka mornarica da su sve mine uklonjene i/ili detonirane unutar međunarodnih voda Ormuskog moreuza. Iran je obavešten da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti odmah i sistematski uništen", naveo je Tramp je u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države, preko svojih Svemirskih snaga, prate "svaki kvadratni centimetar" Ormuskog moruza, koji je ključan plovni put u globalnom lancu snabdevanja energijom.

"Preko Svemirskih snaga, nadgledamo svaki kvadratni centimetar moreuza, kao što nadgledamo i planinu Pikaks i već uništena tri druga nuklearna objekta", naveo je Tramp.

Dodao je da "postoji politika nulte tolerancije na postavljanje mina".

SAD i Iran više nedelja nisu izveli međusobne vazdušne napade, ali su se napadi na brodove u Ormuskom moreuzu nastavili, dok se dve zemlje bore se za kontrolu nad tim plovnim putem.

Preliminarni podaci kompanije za praćenje brodova Vortex pokazali su da je tranzit nafte kroz Ormuski moreuz u ponedeljak iznosio pet miliona barela.

Pre rata SAD i Irana, koji je počeo krajem februara, kroz taj moreuz dnevno prolazilo više od 20 miliona barela nafte dnevno, što je oko jedne petine ukupne dnevne potrošnje na globalnom nivou.

Kurir.rs/Rojters

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