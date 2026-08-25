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Ruske oružane snage napale su brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se dodaje da su ruske snage u napadu bespilotnim letelicama pogodile dva ukrajinska broda za prevoz suvog tereta u luci Južni, kao i da su meta napada bila i četiri skladišta u istoj luci, u kojima se nalazila oprema za ukrajinske oružane snage, prenose RIA Novosti.

Ruske oružane snage pogodile su i rezervoare goriva za ukrajinske oružane snage u luci Černomorsk, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, navodeći da se nastavljaju napadi na ukrajinsku lučku infrastrukturu i morska plovila, koja su raspoređena za potrebe ukrajinskih oružanih snaga.

"Bespilotnim letelicama i preciznim oružjem koje je lansirano iz vazduha pogođeni su rezervoari za gorivo, namenjeni ukrajinskim oružanim snagama u luci Čornomorsk", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/RIA Novosti

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