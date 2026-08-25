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Ekstremno vreme izazvalo je i uginuće oko 100 golubova u Taragoni, koje je, prema izveštajima, grad zatekao na otvorenom. Nestvarni snimci prikazuju njihova beživotna tela na asfaltu.

Neuobičajeno obilne padavine i grad poplavili su ulice španskog turističkog grada, pričinili štetu poslovnim objektima i automobilima, dok su bujice nosile ljude.

U lučkom gradu Taragoni, u Kataloniji, na jednom snimku zabeležen je muškarac kojeg je bujica nosila niz potpuno poplavljenu ulicu, dok je drugi muškarac pokušavao da ga prati trčeći trotoarom. Zabrinuti prolaznici snimali su incident dok je ogromna količina vode tekla ulicom i odnosila muškarca sve dalje.

Na drugom snimku vide se ogromni komadi grada kako udaraju o ulice, nanoseći veliku štetu poslovnim objektima i drastično smanjujući vidljivost. Automobili i autobusi pokušavali su da se kreću dok ih je zasipao krupan grad.

Snažno nevreme usledilo je nakon leta obeleženog ekstremnim vremenskim pojavama širom Evrope, od razornih požara do tornada.

Desetinama ljudi sinoć je pružena pomoć zbog povreda, dok su stotine kuća oštećene nakon što je tornado prošao kroz jedno selo u Francuskoj.

Deo krova tržnog centra u Taragoni urušio se tokom oluje, ali se veruje da u tom incidentu niko nije povređen.

Ekstremno vreme izazvalo je i uginuće oko 100 golubova u Taragoni, koje je, prema navodima medija, grad zatekao na otvorenom, prenosi Daily Mail. Nestvarni snimci prikazuju njihova beživotna tela na asfaltu.

"Ptice nisu uspele da pronađu zaklon i postale su žrtve snažne oluje koja je pogodila područje intenzivnom kišom, jakim udarima vetra i munjama", rekao je jedan stanovnik.

Jedanaest osoba povređeno je u ranim jutarnjim satima u subotu tokom snažnog nevremena u gradu Roda de Bera i okolini, oko pola sata vožnje severno od Taragone. Među njima je i 18-godišnja devojka koja se bori za život nakon što se zid uz obalu srušio na nju i još dve osobe.

Oluja koja je juče poslepodne pogodila područje nekoliko kilometara južnije dovela je do više od 1.000 poziva hitnim službama.

Vatrogasci i druge službe intervenisali su zbog poplavljenih podruma, oborenog drveća, koje je u nekim slučajevima padalo na automobile, kao i zbog zatvaranja puteva.

Stanovnici pojedinih delova Taragone, udaljene oko sat i 15 minuta vožnje južno od Barselone, ostali su bez električne energije. Veruje se da su tri osobe povređene i prevezene u bolnicu, ali nijedna od njihovih povreda nije opisana kao teška.

Taragona nije bila jedino područje pogođeno nevremenom. Treća etapa španske biciklističke trke Vuelta a España, jedne od tri najveće biciklističke trke uz Tur de Frans i Điro d'Italija, morala je da bude otkazana nakon što je takmičare pogodio grad.

Biciklisti su morali da se zaustave i potraže zaklon gde god su mogli dok su se približavali skijalištu Font-Romeu u francuskim Pirinejima, gde je trebalo da bude cilj etape. Organizatori su naknadno saopštili da je odluka o otkazivanju doneta zbog "bezbednosti biciklista".

Balearska ostrva juče je pogodio i niz mini-cunamija, zbog kojih je u turističkom letovalištu San Antonio na Ibici morao da bude otkazan koncert.

Nagla promena nivoa mora dovela je do poplavljivanja glavne plaže S'Arenal u San Antoniju. Prostor na kojem je trebalo da bude održan koncert prekrila je morska voda, koja je odnela kontejnere, frižidere i šankove postavljene za događaj.

Bina pripremljena za koncert posvećen muzici poznatog španskog rok benda takođe je ostala okružena morskom vodom. Gradske vlasti San Antonija saopštile su da se događaj zakazan za 22 časa otkazuje "iz bezbednosnih razloga".

Na Majorci su mini-cunamiji, lokalno poznati kao "rissague", pogodili luke Alkudija, Andrač i Soljer, kao i Port Adriano u opštini Kalvija, kojoj pripadaju turistička mesta poput Magalufa.

U Puerto Alkudiji more je juče poslepodne preplavilo deo šetališta uz obalu, zbog čega su turisti morali da gaze kroz vodu. Nagli prodor vode iznenadio je i goste koji su sedeli na terasi jednog bara na plaži.

Sijutadela na Menorci takođe je bila u stanju pripravnosti zbog upozorenja na oscilacije nivoa mora do oko 1,2 metra. Upozorenje je trebalo da bude na snazi do ponoći, ali je ukinuto nešto ranije.

Prvi mini-cunami pogodio je područje nešto pre osam sati ujutru, a promena nivoa mora iznosila je 86 centimetara. Nije bilo neposrednih izveštaja o povređenima.

Ekstremne vremenske pojave poznate na Balearima kao "rissague" izazivaju nagle promene atmosferskog pritiska, a ne zemljotresi ili druge seizmičke aktivnosti, i nisu nepoznata pojava na ostrvima. Luke su među područjima koja su najviše izložena riziku.