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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampizjavio je danas da razmatra da promeni ime jezera Ontario u "jezero Amerika", u jeku eskalacije trgovinskog rata SAD i Kanade, prenosi Rojters.

"Sjedinjene Države ozbiljno razmatraju promenu imena jezera, jer ne očekujemo da poslujemo još dugo sa Ontarijom", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Jezero Ontario je jedno od pet velikih jezera Severne Amerike i nalazi se uz granicu kanadske provincije Ontario i američke države Njujork.

Upitan o Trampovoj izjavi, kanadski ministar za trgovinu sa SAD Dominik Leblank rekao je da njegova zemlja neće odgovarati na postove na društvenim mrežama američke administracije.

Doneli smo odluku kao federalna vlada još pre nekoliko meseci da ne odgovaramo na dnevne postove predsednika ili njegovih ministara na društvenim mrežama, rekao je Leblank za CNBC.

Trampove pretnje o promeni imena jezera Ontarija usledile su posle njegove odluke da Zaliv Meksika preimenuje u Zaliv Amerike, podseća britanska agencija.

Kurir.rs/Rojters

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