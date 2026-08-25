Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države zatražile su od Ukrajine da privremeno obustavi napade na Rusiju dok direktor CIA Džon Retklif boravi u Moskvi.

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na Axios, zahtev je upućen uoči Retklifovog putovanja u rusku prestonicu.

Prema izvorima ovog medija, SAD su unapred obavestile Ukrajinu da visoka američka delegacija putuje u Moskvu i zatražile od Kijeva da obustavi napade sve dok delegacija ne napusti Rusiju.

Direktor CIA je u utorak, 25. avgusta, doputovao iz Rige u Moskvu američkim vojnim transportnim avionom C-17.

Kako je Kurir već pisao, direktor CIA Džon Retklif boravi u Rusiji u tajnoj poseti.

nloap01-ap-doug-mills.jpg
Foto: AP/Doug Mills

Direktor CIA stigao u Moskvu

Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) SAD Džon Retklif nalazi se u Moskvi na sastancima sa ruskim zvaničnicima, potvrdili su više izvora upoznatih sa posetom američkoj televizijskoj stanici ABC.

CIA, Ministarstvo odbrane SAD i Američko ratno vazduhoplovstvo odbili su da komentarišu navode.

Putovanje je otkriveno nakon što je američki vojni transportni avion, Boing C-17A Gloubmaster III, primećen kako sleće na moskovski aerodrom Vnukovo.

(Kurir.rs/Axios/Ukrinform/Priredio: A.V.)

Ne propustitePlanetaVATIKAN IMA PORUKU ZA RUSIJU Nakon SASTANKA iza zatvorenih vrata upućene reči koje su iznenadile javnost - ovo niko nije očekivao
Untitled-1.jpg
PlanetaPUTIN POTPISAO DEKRET KOJI SVE MENJA, NIKO NEĆE BITI ZAŠTIĆEN! Američki analitičari veruju da se Rusima sprema "privremena uprava", Britanac pominje nešto gore
x03 AP Alexander Kazakov.jpg
PlanetaRUSKI NAPAD DRONOVIMA: Pogođena dva broda koja su prevozila vojni teret u ukrajinskoj luci Južni
ukrajinski-brodovi-sa-zitom.jpg
PlanetaPTICE MASAKRIRANE, BUJICA NOSILA LJUDE PO ULICI Nestvarni prizori nakon nevremena kakvo se NE PAMTI: Mini-cunamiji potopili plaže u ŠPANIJI! (VIDEO)
Španija.jpg