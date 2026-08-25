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Sjedinjene Američke Države zatražile su od Ukrajine da privremeno obustavi napade na Rusiju dok direktor CIA Džon Retklif boravi u Moskvi.

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na Axios, zahtev je upućen uoči Retklifovog putovanja u rusku prestonicu.

Prema izvorima ovog medija, SAD su unapred obavestile Ukrajinu da visoka američka delegacija putuje u Moskvu i zatražile od Kijeva da obustavi napade sve dok delegacija ne napusti Rusiju.

Direktor CIA je u utorak, 25. avgusta, doputovao iz Rige u Moskvu američkim vojnim transportnim avionom C-17.

Kako je Kurir već pisao, direktor CIA Džon Retklif boravi u Rusiji u tajnoj poseti.

Foto: AP/Doug Mills

Direktor CIA stigao u Moskvu

Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) SAD Džon Retklif nalazi se u Moskvi na sastancima sa ruskim zvaničnicima, potvrdili su više izvora upoznatih sa posetom američkoj televizijskoj stanici ABC.

CIA, Ministarstvo odbrane SAD i Američko ratno vazduhoplovstvo odbili su da komentarišu navode.