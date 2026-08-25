TAJNA MISIJA U MOSKVI, AMERIKA HITNO STOPIRALA KIJEV! Stigla NAREDBA od šefa CIA: "Obustavite sve napade!" (VIDEO)
Sjedinjene Američke Države zatražile su od Ukrajine da privremeno obustavi napade na Rusiju dok direktor CIA Džon Retklif boravi u Moskvi.
Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na Axios, zahtev je upućen uoči Retklifovog putovanja u rusku prestonicu.
Prema izvorima ovog medija, SAD su unapred obavestile Ukrajinu da visoka američka delegacija putuje u Moskvu i zatražile od Kijeva da obustavi napade sve dok delegacija ne napusti Rusiju.
Direktor CIA je u utorak, 25. avgusta, doputovao iz Rige u Moskvu američkim vojnim transportnim avionom C-17.
Kako je Kurir već pisao, direktor CIA Džon Retklif boravi u Rusiji u tajnoj poseti.
Direktor CIA stigao u Moskvu
Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) SAD Džon Retklif nalazi se u Moskvi na sastancima sa ruskim zvaničnicima, potvrdili su više izvora upoznatih sa posetom američkoj televizijskoj stanici ABC.
CIA, Ministarstvo odbrane SAD i Američko ratno vazduhoplovstvo odbili su da komentarišu navode.
Putovanje je otkriveno nakon što je američki vojni transportni avion, Boing C-17A Gloubmaster III, primećen kako sleće na moskovski aerodrom Vnukovo.