MERC: Odgovorni za hibridne napade na Nemačku snosiće posledice
Nemački kancelar Fridrih Mercporučio je danas da će odgovorni za hibridne napade na Nemačku snositi posledice, nekoliko nedelja nakon pokušaja napada dronom na aerodrom u Lajpcigu.
"Savezna vlada će kazniti počinioce hibridnih napada - oni će za to platiti", rekao je Merc na marginama sednice vlade u dvorcu Nojhardenberg u saveznoj pokrajini Brandenburg, prenosi Špigel.
On je ocenio da slučaj u Lajpcigu pokazuje da je Nemačka "konkretno ugrožena“ i upozorio da je zemlja sve više na meti hibridnih napada.
"Napadači su sve beskrupuloznije spremni da prihvate mogućnost velike materijalne štete, pa čak i povređenih i mrtvih", rekao je nemački kancelar.
Merc je naveo da savezna vlada zajedno sa bezbednosnim službama intenzivno radi na utvrđivanju odgovornosti za incident na aerodromu u Lajpcigu i najavio da će rezultati istrage uskoro biti predstavljeni javnosti.
Na aerodromu Lajpcig-Hale 4. avgusta pronađen je dron sa eksplozivom, koji je kasnije deaktiviran. U njegovoj blizini nalazilo se nekoliko ukrajinskih teretnih aviona, a aerodrom je jedan od centara za transport vojne pomoći Ukrajini.
Prema ranijim informacijama, u blizini aerodroma pronađeni su i tragovi vojnog eksploziva, dok je u incidentu učestvovao najmanje još jedan dron.
Nemačka vlada do sada nije javno imenovala odgovorne za incident.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint rekao je ranije da se radi o delovanju "stranih sila" i ocenio da slučaj u Lajpcigu nije izolovan incident, već deo šireg fenomena.
Kurir.rs/Agencije