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Nemački kancelar Fridrih Mercporučio je danas da će odgovorni za hibridne napade na Nemačku snositi posledice, nekoliko nedelja nakon pokušaja napada dronom na aerodrom u Lajpcigu.

"Savezna vlada će kazniti počinioce hibridnih napada - oni će za to platiti", rekao je Merc na marginama sednice vlade u dvorcu Nojhardenberg u saveznoj pokrajini Brandenburg, prenosi Špigel.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA

On je ocenio da slučaj u Lajpcigu pokazuje da je Nemačka "konkretno ugrožena“ i upozorio da je zemlja sve više na meti hibridnih napada.

"Napadači su sve beskrupuloznije spremni da prihvate mogućnost velike materijalne štete, pa čak i povređenih i mrtvih", rekao je nemački kancelar.

Merc je naveo da savezna vlada zajedno sa bezbednosnim službama intenzivno radi na utvrđivanju odgovornosti za incident na aerodromu u Lajpcigu i najavio da će rezultati istrage uskoro biti predstavljeni javnosti.

Foto: Sebastian Willnow/DPA

Na aerodromu Lajpcig-Hale 4. avgusta pronađen je dron sa eksplozivom, koji je kasnije deaktiviran. U njegovoj blizini nalazilo se nekoliko ukrajinskih teretnih aviona, a aerodrom je jedan od centara za transport vojne pomoći Ukrajini.

Prema ranijim informacijama, u blizini aerodroma pronađeni su i tragovi vojnog eksploziva, dok je u incidentu učestvovao najmanje još jedan dron.

Nemačka vlada do sada nije javno imenovala odgovorne za incident.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint rekao je ranije da se radi o delovanju "stranih sila" i ocenio da slučaj u Lajpcigu nije izolovan incident, već deo šireg fenomena.