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Administracija predsednika SAD Donalda Trampa priprema se da ukine poslovne i turističke vize za čak 200.000 stranih državljana koji su podneli zahtev za azil u Sjedinjenim Američkim Državama ili trenutno pokušavaju da dobiju status azilanta.

Ukoliko do toga dođe, to bi bila najveća pojedinačna masovna revizija viza u istoriji SAD i verovatno bi izazvala pravne sporove.

Ukoliko odluka ne bude osporena ili izmenjena, očekuje se da Stejt department u narednim nedeljama objavi ukidanje takozvanih B1 i B2 viza izdatih u periodu od 2016. do 2026. godine njihovim nosiocima koji su zatražili azil ili to trenutno čine, navodi agencija AP, pozivajući se na dokumente Stejt departmenta i dvojicu američkih zvaničnika. Ova akcija biće sprovedena u saradnji sa Ministarstvom za unutrašnju bezbednost (DHS).

"Koordiniramo sa DHS-om kako bismo identifikovali i ukinuli neimigrantske vize stranih državljana koji su u Sjedinjene Američke Države došli tvrdeći da su kratkoročni posetioci, a zatim podneli zahtev za azil kako bi ovde ostali trajno", rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot.

On nije želeo da komentariše koliko bi viza moglo da bude ukinuto, navodeći da će "kako proces bude trajao, broj ukinutih viza ostati promenljiv i odluke će se donositi postepeno".

Ukidanje viza ne bi nužno značilo njihovu trenutnu deportaciju, rekli su zvaničnici. Većina onih čiji su postupci za dobijanje azila trenutno u toku bila bi prekategorisana, ali bi izgubila status poslovnih ili turističkih putnika, navode zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti jer odluke o ukidanju još nisu konačne.

Od kada je predsednik Donald Tramp prošle godine započeo svoj drugi mandat, njegova administracija postepeno je pooštravala ograničenja za podnosioce zahteva za vize - traženjem detaljnijih podataka o njihovim aktivnostima na društvenim mrežama, uvođenjem skupih depozita za obradu zahteva za vize i potpunom zabranom izdavanja viza državljanima pojedinih zemalja.

Zamenik državnog sekretara Kristofer Lando u ponedeljak je u objavi na društvenoj mreži X prozvao ljude za koje tvrdi da pokušavaju da iskoriste turističke i poslovne vize kako bi ušli u Sjedinjene Američke Države, a potom podneli zahtev za azil.

"Ljudi u SAD i širom sveta siti su lažnih zahteva za azil. Azil ne bi trebalo da bude rupa u zakonu za zaobilaženje imigracionih propisa.", napisao je Lando na Iksu.

Lando je kao primer naveo državljanina Kolumbije koji je u SAD došao 2015. godine sa turističkom vizom, a potom podneo zahtev za azil.

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B1 vize se uglavnom izdaju za poslovna putovanja, dok su B2 vize namenjene turističkim putovanjima, posetama porodici ili medicinskom lečenju. Iz dokumenata i izjava zvaničnika nije odmah bilo jasno koliko je nosilaca ovih viza zatražilo ili trenutno traži azil u Sjedinjenim Američkim Državama i koliko bi ih bilo obuhvaćeno ukidanjem.

Od aktuelnih podnosilaca zahteva za B1 i B2 vize traži se da potvrde da neće podnositi zahtev za azil u Sjedinjenim Američkim Državama i da dokažu da nameravaju da se vrate u matične zemlje.

Tokom prethodnih 18 meseci, Stejt department je ukinuo oko 175.000 viza osobama koje su bile osuđene ili optužene za krivična dela, od vožnje u alkoholisanom stanju do silovanja i razbojništva, kao i osobama koje su javno istupale protiv američke politike, posebno kada je reč o Bliskom istoku.

Administracija je takođe pojačala mere protiv takozvanog porođajnog turizma, prakse za koju tvrdi da je koriste trudne strane državljanke koje dolaze u SAD kako bi se porodile, čime bi njihova deca stekla pravo na američko državljanstvo po rođenju. Tramp je u više navrata pokušavao da ukine pravo na državljanstvo po rođenju, ali su njegove inicijative odbacili sudovi, uključujući i Vrhovni sud.