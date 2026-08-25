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Američki državni sekretar Marko Rubiopreneo je svojim kolegama širom sveta da Vašington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran, s obzirom na to da administracija američkog predsednika Donalda Trampa preusmerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza, rekla su danas dva dobro obaveštena izvora za izraelski Kanal 12.

Izvori navode da Rubio, međutim, nije isključio mogućnost vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko Iran pokrene nova neprijateljstva.

Izvori su takođe naveli da se očekuje da se nove američke ekonomske sekundarne sankcije protiv Irana, koje je u ponedeljak objavio američki ministar finansija Skot Besent primenjivati bar do američkih izbora na sredini mandata početkom novembra, nakon čega bi ponovo mogla da se razmotri mogućnost šire vojne kampanje, preneo je Tajms of Izrael.

1/10 Vidi galeriju Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

Novinar Kanala 12 Barak Ravid, koji radi i za američki portal Aksios, prenosi da su američki zvaničnici upućeni u situaciju potvrdili Trampovu današnju izjavu da je američka mornarica uklonila mine iz koridora za razdvajanje saobraćaja u Ormuskom moreuzu, glavne pomorske rute između Omana i Irana.

Iran se, prema sada već nevažećem memorandumu o razumevanju između SAD i Irana, obavezao da će ukloniti desetine mina koje je tokom rata postavio u tom pomorskom prolazu.

Prema navodima Aksiosa, podvodni dronovi američke mornarice su tokom proteklih nekoliko meseci sistematski pretraživali područje Ormuskog moreuza i identifikovali više od 100 objekata za koje se sumnja da su mine, nakon čega su angažovani privatni izvođači da ih uklone ili detoniraju.