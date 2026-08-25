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Florijan S. (32) iz regiona Infirtel u Gornjoj Austriji preminuo je nakon što ga je ubo stršljen. Nažalost, vatrogasac je znao za njegovu tešku alergiju na otrov insekata i obično je sa sobom nosio lekove za hitne slučajeve. Međutim, tog dana, njegov auto-injektor za epinefrin bio je u drugom vozilu.

Kako je izvestio list „Krone“, Florijan se odvezao do kuće svoje devojke u Metmahu automobilom koji nije imao EpiPen. Kada ga je ubo stršljen, sve se dogodilo veoma brzo. Čak ni lekar hitne pomoći koji je pozvan nije mogao da spase čoveka. Florijan je preminuo na licu mesta.

Velika je tuga u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici Emprehting u Hoencel gde je Florijan bio aktivan od mladosti, a u selu je bio poznat i kao muzičar.

- Florijan ostavlja bolnu prazninu u našoj vatrogasnoj zajednici. Njegovo drugarstvo i njegov osmeh će se uvek pamtiti sa zahvalnošću - navodi se u oproštajnoj poruci.