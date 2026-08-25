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Najmanje jedna osoba je poginula, a 11 je povređeno danas u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast u centralnoj Ukrajini, saopštio je šef Dnjepropetrovske oblasne vojne uprave Aleksandar Ganža.

On je naveo da je u toku jevakuacija meštana iz selu Pišanka u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon ruskog napada usled kojeg je izbio veliki požar, preneo je Ukrinform.

Ganža je rekao da su u napadu uništene tri privatne kuće, a da je 15 oštećeno.

Kurir.rs/Ukrinform

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