U toku je evakuacija meštana iz selu Pišanka u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon ruskog napada usled kojeg je izbio veliki požar.
Šef Dnjepropetrovske oblasne vojne uprave saopštio
ŽESTOK RUSKI UDAR: Najmanje jedna osoba poginula,11 povređeno u napadu na Dnjepropetrovsku oblast
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Najmanje jedna osoba je poginula, a 11 je povređeno danas u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast u centralnoj Ukrajini, saopštio je šef Dnjepropetrovske oblasne vojne uprave Aleksandar Ganža.
On je naveo da je u toku jevakuacija meštana iz selu Pišanka u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon ruskog napada usled kojeg je izbio veliki požar, preneo je Ukrinform.
Ganža je rekao da su u napadu uništene tri privatne kuće, a da je 15 oštećeno.
Kurir.rs/Ukrinform
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