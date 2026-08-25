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Ukrajinska vojna obaveštajna služba objavila je 18. avgusta na svom zvaničnom sajtu detalje o ruskim besposadnim površinskim plovilima (USV), odnosno pomorskim dronovima. Objavljeni podaci pokazuju da pojedine platforme mogu da nose do jedne tone tereta.

Ovi pomorski dronovi mogu da deluju na udaljenostima do 500 kilometara i da razviju brzinu do 55 čvorova.

Katalog besposadnih platformi obuhvata različite modele, od ranih izviđačkih i hidrografskih plovila do višenamenskih borbenih platformi namenjenih napadima na obalu i brodove, kao i platformi koje mogu da služe kao "matični brodovi" za FPV dronove.

Među prvim ruskim projektima nalazi se Skanda, besposadno plovilo testirano na jezeru Ladoga 2014. i u okupiranom Sevastopolju 2019. godine. Njegov domet iznosi do 150 kilometara, a brzina najmanje 20 čvorova.

Kasniji projekti uključuju Iskatel, koji može da nosi 600 kilograma tereta, razvije brzinu od 25 čvorova i ostane operativan do sedam dana, kao i Farvater, glisirajući katamaran sa operativnim dometom od najmanje 250 kilometara i brzinom do 32 čvora.

Tu je i Trezubec, dug 8,6 metara, koji zahvaljujući dvama motorima snage po 320 konjskih snaga može da dostigne brzinu do 30 čvorova.

1/9 Vidi galeriju Ruska mornarica Foto: EPA / SARAH CHRISTINE NOERGFAARD, Russian Defense Ministry Press Service via AP

Rusija razvija sve moćnije borbene pomorske dronove

Ruske borbene platforme odlikuju se velikom nosivošću i specijalizovanom opremom. Vizir-700 može da nosi do 600 kilograma tereta i da dostigne brzinu do 80 kilometara na sat. Opremljen je pramčanom borbenom stanicom za mitraljeze i raketne bacače, a razvijena je i novija varijanta Vizir-2M.

Sistem Zefir/Orkan ima operativni domet do 400 kilometara, brzinu do 35 čvorova i nosivost od 400 kilograma.

Među najtežim modelima nalazi se BEK-1000, koji može da nosi do jedne tone tereta na udaljenosti većoj od 500 kilometara i da razvije brzinu do 40 čvorova. Katran je, sa druge strane, projektovan za lansiranje FPV dronova na udaljenostima od 100 do 200 kilometara.

Među specijalizovanim modelima je i Murena-300s, sa dometom od 500 kilometara. Ova platforma poseduje vezani vazdušni dron koji može da se podigne do visine od 100 metara, a predviđene su i opcije za korišćenje torpeda ili FPV dronova.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba ponovila je da sva proizvodna postrojenja koja učestvuju u izradi ovih ruskih plovila smatra legitimnim vojnim ciljevima tokom ruske invazije na Ukrajinu.

Foto: Sergey Dzyuba / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock, east2west news / WillWest News / Profimedia

Tokom Ukrajinskog omladinskog foruma 12. avgusta, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Ukrajina i njeni partneri uspostavili zajednički akcioni plan čiji je cilj okončanje ruske invazije.

Naglasio je potrebu za povećanjem pritiska na Rusiju, navodeći da je potrebno "vratiti rat na teritoriju Rusije", kako bi rusko društvo osetilo njegove posledice i izvršilo pritisak na vlasti.