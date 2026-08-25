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Iranska agencija Fars objavila je retki, nedatirani snimak novog vrhovnog vođe Irana Modžtabe Hamneija, na kojem se, kako se navodi, prvi put javno čuje njegov glas od kada je preuzeo funkciju.

Na snimku se Hamnei vidi kako vodi versku akademsku sesiju, sluša izlaganje studenta o njegovoj tezi, a potom daje komentar i ocenu rada. Autentičnost snimka, međutim, nije nezavisno potvrđena, piše Financial Express.

Modžtaba Hamnei preuzeo je funkciju vrhovnog vođe Irana nakon što je njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u zajedničkim američko-izraelskim napadima 28. februara.

Od tada se novi lider gotovo uopšte nije pojavljivao u javnosti, a nije prisustvovao ni sahrani svog oca, što je podstaklo brojne spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju. Raniji navodi tvrdili su da je teško povređen u napadima i da je zadobio povrede lica, ali ti navodi nisu nezavisno potvrđeni.

Objavljivanje novog snimka očigledno ima za cilj da pošalje poruku da je Modžtaba Hamnei živ, aktivan i da nastavlja da obavlja svoje dužnosti, u trenutku kada je njegovo odsustvo iz javnosti izazvalo brojne spekulacije.