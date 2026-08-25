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Američka Tajna služba saopštila je da je upoznata sa video-snimkom koji je emitovao iranski državni emiter, a u kojem se naizgled preti životom Barona Trampa, najmlađeg sina predsednika SAD Donalda Trampa.

Iranski mediji su više puta objavljivali sadržaje koji prete životu Trampa i njegove porodice nakon atentata na bivšeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija i mnogih članova njegove porodice na početku američko-izraelskog rata sa Iranom u februaru.

Iako je ranije bilo pretnji prvoj dami Melaniji Tramp, ovo izgleda da je prvi put da je njihov sin Baron javno izdvojen.

Foto: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

"Američka Tajna služba je upoznata sa video-snimkom i istražuje sve što se može shvatiti kao pretnja našim štićenicima", rekao je portparol Tajne službe Nejt Hering za CNN u saopštenju. "Iz brige za operativnu bezbednost, ne razgovaramo o pitanjima zaštitne obaveštajne službe."

Video, koji traje skoro tri minuta, počinje grafičkim tekstom na engleskom jeziku: "Gde ubiti Barona Trampa?!", i sadrži stilizovanu grafiku koja prikazuje lokacije gde je javno poznato da mlađi Tramp provodi vreme, uključujući Trampovu kulu u Njujorku.

Pred kraj videa, narator je sugerisao da ljudi "nestrpljivo čekaju da dobiju našu nagradu od 10 miliona dolara".

Izvor iz federalne policije rekao je za CNN da je video deo kampanje video-snimaka iz Irana usmerenih na porodicu Tramp i samog Trampa. Neki od video-snimaka sadrže detalje o kretanju i predloge za ubijanje članova predsedničke porodice.

Izvor je rekao da se zaštitne operacije stalno menjaju i prilagođavaju na osnovu niza bezbednosnih informacija od Tajne službe, drugih agencija, policije i drugih zemalja.

Baron Tramp, Melanija Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Tramp: "Imao sam malo sreće..."

Tramp je u julu javno govorio o iranskim pretnjama po njegov život.

"Ja sam na bilo kojoj listi... za sada, pretpostavljam da sam imao malo sreće, ali možda to neće dugo trajati. To su zli, bolesni ljudi."

On je to rekao na samitu NATO-a u Turskoj, pre nego što je tajno iskrao iz zemlje alternativnim vojnim avionom, u koji se ukrcao dok je bio skriven u kamionu za ketering , kao deo složene prevare koju je pokrenula iranska pretnja.

Osoba upoznata sa situacijom rekla je za CNN da se pretnja odnosila na raketu ispaljenu sa ramena i da je bila dovoljno specifična da su se zvaničnici plašili da bi Trampov život bio u ogromnoj opasnosti ako bi leteo bilo kojom verzijom aviona "Air Force One".

Foto: screenshot YT/CNN, Mark Schiefelbein/AP

Američka vlada je dugo upozoravala da bi Iran mogao pokušati da ubije Trampa, još od napada dronom 2020. godine koji je on naredio, a u kojem je ubijen vrhovni iranski general Kasem Sulejmani.

Tokom višednevne ceremonije sahrane Hamneija u julu, pristalice režima su viđene kako drže plakate sa natpisom "Ubijte Trampa" i nude nagradu za onoga ko osveti smrt njihovog lidera.

Antiamerički demonstracije, uključujući skandiranje "Smrt Americi" i paljenje zastava, konstanta su državno organizovanih skupova u Iranu od Islamske revolucije koja je dovela teokratski režim na vlast 1979. godine.