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Direktor CIA Džon Retklifnalazio se u misterioznom američkom vojnom transportnom avionu koji je sleteo na međunarodni aerodrom Vnukovo u Moskvi, piše Independent.

Ni američki ni ruski zvaničnici nisu komentarisali let niti potvrdili da se Retklif nalazio u avionu.

Veliki američki vojni transportni avion C-17A Globemaster III, namenjen za prevoz vojnika i vojne opreme, poleteo je jutros iz Rige u Letoniji, a potom prešao granicu i ušao u ruski vazdušni prostor.

Avion je u utorak napustio Moskvu, pokazuju podaci sa sajta za praćenje letova Flightradar24.

CBS News i Axios objavili su informacije o poseti bivšeg direktora američke Nacionalne obaveštajne službe, koji sada predvodi CIA. Međutim, mediji nisu naveli sa kim se Retklif sastao niti o čemu je trebalo da bude reči na razgovorima.

Na pitanje o avionu, ni američko Ministarstvo rata ni portparol Kremlja Dmitrij Peskov nisu želeli da komentarišu.

Podaci Flightradar24 pokazuju da je Globemaster III 23. avgusta stigao u Rigu iz američke baze Kemps Springs, u blizini Vašingtona.

Kurir.rs/Independent

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