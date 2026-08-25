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Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je danas da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine sedam milja (11 kilometara), sa ulaznom tačkom i delom izlazne rute koja prolazi kroz iranske teritorijalne vode.

"Složili smo se sa Omanom da će ulazna ruta u Ormuski moreuz biti kroz naše teritorijalne vode, a deo izlazne rute će takođe biti kroz naše teritorijalne vode", rekao je Garibabadi.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Dodao je da aranžman sa Omanom "ne znači otvaranje Ormuskog moreuza", i da aktiviranje zajednički dogovorene rute "znači zatvaranje južne rute u moreuzu" koju su Sjedinjene Američke Države otvorile "pod pritiskom Omana" što, prema njegovim rečima, krši memorandum o razumevanju dve zemlje.

Garibabadi je rekao da je predložena mapa za prolaz kroz Ormuski moreuz došla od iranskih oružanih snaga, a da će uslediti pregovori o stalnom sporazumu.

Kurir.rs/Agencije

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