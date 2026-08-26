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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina dobila potvrdu od Velike Britanije da može da nastavi proizvodnju raketa dugog dometa SCALP.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu, zajedno sa estonskim predsednikom Alarom Karisom, Zelenski je rekao da je Francuska takođe potvrdila ukidanje ograničenja i izdavanje licenci za ovo oružje.

„Dobili smo potvrdu od Velike Britanije u vezi sa proizvodnjom raketa dugog dometa SCALP. Pre toga, razgovarali smo sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, koji je potvrdio deblokiranje SCALP-ova i licenci. Delovaćemo“, rekao je on.

SCALP Foto: Shutterstock

Britanija i Francuska otvaraju put domaćoj proizvodnji

Velika Britanija je juče objavila da bi odbrambena kompanija MBDA mogla da podeli sa Ukrajinom poverljive informacije o britanskim komponentama rakete SCALP, što bi omogućilo Kijevu da uspostavi lokalne proizvodne linije.

SCALP je francuska oznaka za raketu poznatu u Velikoj Britaniji kao Storm Shadow. To je francusko-britanska krstareća raketa dometa većeg od 250 kilometara.

Zelenski je opisao potez kao „pozitivan“ i „snažan“, ali nije dao vremenski okvir za početak domaće proizvodnje.

Projekat FREJA

Rekao je da Ukrajina očekuje da će imati raspored za projekat FREJA, evropsko-ukrajinski program za razvoj integrisanog antibalističkog odbrambenog sistema, u roku od sedam do deset dana.

Raspored bi trebalo da sadrži predstojeće sastanke, glavne prepreke i kompanije ili zemlje uključene u njihovo rešavanje, rekao je.

Projekat FREJA je pokrenula u julu Koalicija za integrisanu antibalističku odbranu, koja obuhvata deset zemalja: Ukrajinu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Nemačku, Italiju, Holandiju, Norvešku, Španiju, Švedsku i Dansku.

Očekuje se da će Ukrajina razviti raketu presretač i lansirnu raketu, dok će evropski partneri doprineti radarima, senzorima i drugim ključnim komponentama. Kijev je saopštio da cilja da ima prototip sistema do sredine 2027. godine.

SCALP Foto: GUILLAUME SOUVANT / AFP / Profimedia

Finansijska podrška i budžetski manjak

Zelenski je rekao da je Norveška potvrdila 9 milijardi dolara (7,71 milijardi evra) finansijske podrške Ukrajini za 2027. godinu i da bi mogla da pomogne u finansiranju kancelarije posvećene projektu FREJA.

Norveška vlada je posebno potvrdila da će njena podrška za 2027. godinu, u okviru Nansen programa, ostati na približno istom nivou kao i ove godine, oko 9 milijardi dolara.

Ukrajina je dobila potvrdu o isporuci nekoliko sistema protivvazdušne odbrane Krotale i raketa za njih, kao i raketa AIM koje se koriste za presretanje ruskih raketa, rekao je Zelenski.

Dodao je da je Ukrajina takođe dobila dodatne rakete Patriot, bez preciziranja njihove količine ili dobavljača.

Zelenski je rekao da se Ukrajina suočava sa manjkom od 27 milijardi dolara (23,15 milijardi evra) u svom odbrambenom budžetu i da joj je potrebno oko 10 milijardi dolara (8,57 milijardi evra) da bi se osigurala dostupnost oružja do početka 2027. godine.

Kremlj: Dolivanje ulja na vatru

Kremlj je kritikovao zapadnu pomoć ukrajinskoj proizvodnji raketa. Portparol Dmitrij Peskov izjavio je juče da je odluka Velike Britanije da pruži tehničke informacije o komponentama sistema SCALP „dolivanje ulja na vatru“. Dodao je da Rusija nastoji da identifikuje i uništi ukrajinska postrojenja za proizvodnju raketa.