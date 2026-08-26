Planeta
POŽARI I DALJE BESNE U GRČKOJ: Naređena evakuacija više sela u centralnom delju zemlje
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Zbog požara na otvorenom, koji je izbio u oblasti Beotija, u centralnoj Grčkoj, danas je u popodnevnim satima naređena evakuacija stanovnika u oblastima oko sela Agios Vlasios i Cukalades, saopštili su grčki zvaničnici.
U gašenju požara, koji je zahvatio nisko rastinje, učestvuje 58 vatrogasaca sa 17 vozila, prenosi Katimerini.
Prethodno je za gašenje požara iz vazduha bilo raspoređeno 14 aviona i četiri helikoptera.
Opština Levadea je pružila pomoć u cisternama za vodu i građevinskim mašinama.
Kurir.rs/Agencije
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