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Zbog požara na otvorenom, koji je izbio u oblasti Beotija, u centralnoj Grčkoj, danas je u popodnevnim satima naređena evakuacija stanovnika u oblastima oko sela Agios Vlasios i Cukalades, saopštili su grčki zvaničnici.

U gašenju požara, koji je zahvatio nisko rastinje, učestvuje 58 vatrogasaca sa 17 vozila, prenosi Katimerini.

Prethodno je za gašenje požara iz vazduha bilo raspoređeno 14 aviona i četiri helikoptera.

Opština Levadea je pružila pomoć u cisternama za vodu i građevinskim mašinama.