Slušaj vest

Zbog požara na otvorenom, koji je izbio u oblasti Beotija, u centralnoj Grčkoj, danas je u popodnevnim satima naređena evakuacija stanovnika u oblastima oko sela Agios Vlasios i Cukalades, saopštili su grčki zvaničnici.

U gašenju požara, koji je zahvatio nisko rastinje, učestvuje 58 vatrogasaca sa 17 vozila, prenosi Katimerini.

Prethodno je za gašenje požara iz vazduha bilo raspoređeno 14 aviona i četiri helikoptera.

Opština Levadea je pružila pomoć u cisternama za vodu i građevinskim mašinama.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaBESNE POŽARI U GRČKOJ: Vatra guta kuće i sela, naređena hitna evakuacija! (VIDEO)
screenshot-20230823-083141.jpg
PlanetaGORI GRČKA! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (VIDEO, FOTO)
x01 EPA Psomas Vasilis.jpg
PlanetaDRAMA U GRČKOJ: Hiljade ljudi evakuisano u velikim šumskim požarima
krit03 EPA Nikos Chalkiadakis.jpg
PlanetaVELIKI POŽAR U KAMPU U GRČKOJ: Evakuisano više od 50 dece, vatra van kontrole
xxx01-epa-alexandros-beltes.jpg
PlanetaDRAMA U GRČKOJ: Helikopter pao u more tokom gašenja požara! (VIDEO, FOTO)
Grčka helikopter.jpg