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Najmanje 14 novorođenčadi je stradalo u požaru koji je zahvatio porodilište bolnice Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS) u prestonici Islamabadu.

Pakistanske vlasti su poslale vatrogasna vozila i ekipe Hitne pomoći na mesto tragedije.

BBC prenosi navode spasilačkih timova i vatrogasaca da je požar stavljen pod kontrolu i da su povređeni prebačeni na odeljenje intenzivne nege.

Navodi se da je požar izbio na trećem spratu odeljenja za zdravlje majke i deteta bolnice PIMS.

Anisa Džalil, portparolka bolnice, kazala je da se u trenutku izbijanja požara na odeljenju nalazilo 15 novorođenčadi.

- Jedno novorođenče je spaseno - rekla je Džalil i dodala da će bolnica uskoro objaviti saopštenje o tragediji.

Hitne službe su objavile da su spasile najmanje 19 ljudi iz bolnice, među kojima je deset žena, sedmoro dece i dva muškarca.

Bolnica PIMS je jedna od najvećih državnih bolnica u glavnom gradu Pakistana.

1/8 Vidi galeriju Požar u porodilištu u pakistanskoj prestonici Islamabadu, stradalo 14 beba, jedna spasena Foto: screenshot X

Prema podacima sa zvaničnog sajta, ona ima 156 kreveta na odeljenju za zdravlje majke i deteta.

Izveštač britanskog medijskog servisa prenosi da su kod bolnice poređani kombiji televizijskih ekipa koje iščekuju nove vesti.

1/3 Vidi galeriju Šehbaz Šarif, premijer Pakistana Foto: Alex Brandon/AP, SARAH YENESEL/EPA, TUR Presidency / Mustafa Kamaci / AFP / Profimedia

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je saopštenje u kojem je izrazio "duboku tugu i iskreno žaljenje" zbog požara u bolnici.

Iz njegovog kabineta je navedeno da je Šarif naložio vlastima da "sprovedu hitnu istragu".

- Takva situacija sa decom je nepopravljiva - piše u saopštenju.

Šarif je izrazio "iskreno saučešće porodicama nevine dece" i dodao da je njegovo "srce ožalošćeno ovim tragičnim incidentom".