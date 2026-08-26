POŽAR U PORODILIŠTU, STRADALO 14 BEBA, PRVI SNIMCI STRAŠNE TRAGEDIJE! Gorela velika državna bolnica u glavnom gradu Pakistana, JEDNO NOVOROĐENČE SPASENO (VIDEO)
Najmanje 14 novorođenčadi je stradalo u požaru koji je zahvatio porodilište bolnice Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS) u prestonici Islamabadu.
Pakistanske vlasti su poslale vatrogasna vozila i ekipe Hitne pomoći na mesto tragedije.
BBC prenosi navode spasilačkih timova i vatrogasaca da je požar stavljen pod kontrolu i da su povređeni prebačeni na odeljenje intenzivne nege.
Navodi se da je požar izbio na trećem spratu odeljenja za zdravlje majke i deteta bolnice PIMS.
Anisa Džalil, portparolka bolnice, kazala je da se u trenutku izbijanja požara na odeljenju nalazilo 15 novorođenčadi.
- Jedno novorođenče je spaseno - rekla je Džalil i dodala da će bolnica uskoro objaviti saopštenje o tragediji.
Hitne službe su objavile da su spasile najmanje 19 ljudi iz bolnice, među kojima je deset žena, sedmoro dece i dva muškarca.
Bolnica PIMS je jedna od najvećih državnih bolnica u glavnom gradu Pakistana.
Prema podacima sa zvaničnog sajta, ona ima 156 kreveta na odeljenju za zdravlje majke i deteta.
Izveštač britanskog medijskog servisa prenosi da su kod bolnice poređani kombiji televizijskih ekipa koje iščekuju nove vesti.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je saopštenje u kojem je izrazio "duboku tugu i iskreno žaljenje" zbog požara u bolnici.
Iz njegovog kabineta je navedeno da je Šarif naložio vlastima da "sprovedu hitnu istragu".
- Takva situacija sa decom je nepopravljiva - piše u saopštenju.
Šarif je izrazio "iskreno saučešće porodicama nevine dece" i dodao da je njegovo "srce ožalošćeno ovim tragičnim incidentom".
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)