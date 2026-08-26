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Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je juče tri dekreta, čija sadržina se drži u tajnosti, tokom nenajavljene posete Moskvi Džona Retklifa, direktora američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) .

Ruski sajt Moskou tajms izvestio je da je Kremlj u utorak 25. avgusta objavio dekrete pod brojevima 608, 609 i 610, koji obuhvataju imenovanje novog ruskog ambasadora u Iraku i ažuriranja sastava komisija za pitanja invalida i veterana.

Međutim, poslednji dekret objavljen pre toga, u ponedeljak 24. avgusta, bio je zaveden pod brojem 604 i on omogućava državi da preuzme privremenu kontrolu nad imovinom firmi koje nisu obezbedile zaštitu od napada dronova objekata u svojem vlasništvu, a koji su deo infrastrukture od kritične važnosti za Rusiju.

Kurir je juče objavio da su tu u pitanju energetski, telekomunikacioni objekti i da američki Institut za proučavanje rata (ISW) tu "privremenu upravu" vidi kao pripremu nacionalizacije privatnih preduzeća koja bi ruskom predsedniku Vladimiru Putinu donela dodatna sredstva za finansiranje rata u Ukrajini.

Dekreti pod brojevima 605, 606 i 607, koji su očigledno potpisani između gore navedenih, još uvek nisu neobjavljeni i njihov sadržaj je strogo poverljiv.

Sve se to desilo u danu kada je šef CIA, tokom prvog putovanja u Moskvu od početka opšte invazije Rusije na Ukrajinu, održao sastanak sa Putinom.

1/8 Vidi galeriju Džon Retklif, šef američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Foto: Alex Brandon/AP, Matt Rourke/AP, Nathan Howard/Pool Reuters

Prema rečima izveštača iz Kremlja Aleksandra Junaševa, koji prenosi ukrajinski Junajted24Medija, predsednik Rusije je otkazao od ranije planirani događaj na kojem je trebalo da učestvuju stotine ljudi, kako bi odvojio vreme za susret sa Retklifom.

Prvi čovek najpoznatije američke špijunske službe nije bio jedini visoki gost juče u Moskvi.

Pol Ričard Galager, sekretar Vatikana za odnose sa državama, boravio je u ruskoj prestonici u isto vreme kada i Retklif.

Šef diplomatije Svete stolice je razgovarao sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim i izrazio spremnost da podrži napore za okončanje rata u Ukrajini.

- Spremni smo da ponudimo naše dobre usluge na svaki mogući način u nadi da se taj toliko željeni mir može postići što je pre moguće - kazao je Galager, dodajući da su Lavrov i on pronašli zajednički jezik pronađen tokom sastanka.

Glavna tema razgovora nije javno potvrđena.

1/7 Vidi galeriju Pol Ričard Galager, šef diplomatije Vatikana, tokom posete Moskvi sastao se sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim Foto: RAMIL SITDIKOV/REUTERS / POOL/REUTERS/POOL, Ramil Sitdikov/Pool Reuters

Volstrit džurnal je, sa druge strane, izvestio da je moguće da je Retklif tokom sastanka sa Putinim uputio upozorenje domaćinu na osnovu podataka do kojih su došle američke obaveštajne službe, a koji ukazuju na potencijalne pripreme Kremlja za veliku mobilizaciju i moguće provokacije usmerene ka NATO zemljama.

Nenajavljena poseta šefa CIA usledila je usled sve veće zabrinutosti zbog ruskih vojnih planova i strateških manevara duž granica NATO.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Američki list navodi da izveštaji ukazuju da su razgovori tokom posete Retklifa Kremlju moguće bili usredsređeni i na invaziju Rusije na Ukrajinu, potencijalne sporazume o prekidu vatre u Iranu i kontinuiranu podršku Rusije iranskim vlastima.

Zvanične detalje u vezi sa konkretnim dnevnim redom ili sastancima sa ruskim zvaničnicima nisu javno potvrdili ni Vašington ni Moskva.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Retklif je juče odleteo u Moskvu avionom američkog Ratnog vazduhoplovstva C-17A Gloubmaster III, nakon zaustavljanja u Rigi, glavnom gradu Letonije.

Prema informacijama američkog sajta Aksios, Vašington je u oči Retklifovog putovanja navodno obavestio Kijev o poseti visoke delegacije ruskoj prestonici i zatražio privremenu obustavu ukrajinskih vazdušnih udara na Moskvu.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin