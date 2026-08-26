Kina i Sjedinjene Američke Države održale su u utorak u Pekingu treći dijalog „Kolosek 1.5“, tokom kojeg su predstavnici dve zemlje vodili otvorene, detaljne i konstruktivne razgovore.



Učesnici su ocenili da su odnosi Kine i SAD od vitalnog značaja i da se trenutno nalaze na kritičnoj prekretnici. Istakli su potrebu za zajedničkim sprovođenjem važnih dogovora koje su postigli predsednici dve zemlje, kao i za daljim razvojem odnosa zasnovanih na konstruktivnoj strateškoj stabilnosti.



Predstavnici su pozvali na jačanje komunikacije i dijaloga, unapređenje međusobnog političkog poverenja, kao i proširenje razmene i saradnje u oblastima ekonomije i trgovine, međuljudskih i kulturnih kontakata, saradnje između lokalnih samouprava, zdravstvene zaštite, veštačke inteligencije i bezbednosti hrane.



Cilj je, kako je istaknuto, da se na odgovarajući način upravlja razlikama između dve zemlje i zajednički odgovori na globalne izazove.



Dijalog su zajednički organizovali Međunarodno odeljenje Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i Azijsko društvo Sjedinjenih Američkih Država. Liu Haiksing, šef Međunarodnog odeljenja Centralnog komiteta KPK, prisustvovao je skupu i održao uvodno obraćanje.



Događaju je prisustvovalo oko 40 kineskih i američkih predstavnika, među kojima su bili zvaničnici kineskih državnih institucija, predstavnici lokalnih vlasti, istraživačkih centara i univerziteta, kao i američke ličnosti iz političkog i poslovnog sveta, uključujući kopredsedavajućeg Upravnog odbora Azijskog društva Džona L. Torntona.