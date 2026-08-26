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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se ruski predsednik Vladimir Putin juče nije sastao sa Džonom Retklifom, direktorom Centralne obaveštajne agencije (CIA) tokom njegove posete Moskvi.

Putinov portparol je to jutros kazao ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tas.

Retklifova poseta je bila njegova prva poznata zvanična poseta Rusiji, tokom koje je Putin potpisao tri dekreta poverljive sadržine.

Kijev indipendent podseća da je direktor CIA održavao kontakte sa ruskim kolegom Sergejem Nariškinom, šefom ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR), koji je ranije signalizirao spremnost da se sastane sa Retklifom.

1/8 Vidi galeriju Džon Retklif, šef američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Foto: Alex Brandon/AP, Matt Rourke/AP, Nathan Howard/Pool Reuters

Peskov je takođe rekao Vašington postu da je Retklifova poseta uključivala "kontakte između bezbednosnih službi", ali je odbio da pruži dodatne detalje.

Beloruska opoziciona agencija Neksta objavila je snimak kolone vozila sa zatamljenim staklima ispred Kremlja, uz tvrdnju da se Retklif tu sastao sa predstavnicima ruske Federalne službe bezbednosti (FSB).

Neksta takođe navodi da tokom Retklifove posete Moskvi nije došlo do proboja i da Putin nema nameru da okonča rat.

Navodi se da novi izveštaji ukazuju na to da Putin i dalje odbacuje prekid vatre i prekid neprijateljstava.

Umesto toga, on ponovo preti da će intenzivirati vazdušne udare na Ukrajinu kao odgovor na napade iz Kijeva.

Neksta navodi da je, prema jednoj verziji onoga što se juče desilo u ruskoj prestonici, poseta direktora CIA Moskvi bila je povezana sa time što je Kremlj predao obaveštajne podatke Iranu za napade na američke snage na Bliskom istoku.

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

Navodi se da je Retklif verovatno došao da upozori ruske vlasti da će biti posledica ako se to nastavi.

Prema drugoj verziji, američke vlasti je trebalo da obezbede oslobađanje Amerikanca Čarlsa Cimermana, koji je u Rusiji osuđen za šverc oružja.

To navodno treba da se dogodi bez razmene zatvorenika.

Putin je juče potpisao nekoliko tajnih dekreta, a Neksta navodi da je jedan od njih možda onaj kojim se Cimermanu daje pomilovanje.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Istu verziju događaja preneo je i ruski opozicioni sajt Meduza, pozivajući se na objavu na Telegramu Ksenije Sobčak, ćerke Anatolija Sobčaka, nekadašnjeg gradonačelnika Sankt Peterburga čiji je pomoćnik u prvoj polovini 90-ih godina 20. veka bio upravo Putin.

Ako je to tačno, Cimerman bi bio drugi Amerikanac koga su ruske vlasti pomilovale i poslale kući u roku od mesec dana.