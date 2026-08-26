Sedmog dana sedmog lunarnog meseca u Kini se obeležava Ćisi, praznik koji je danas poznat i kao kineski Dan zaljubljenih. Ipak, iza drevne legende o Pastiru i Tkalji krije se i bogata tradicija praznika posvećenog devojkama i ženama. Kroz prizore sa starih kineskih slika, dokumentarac oživljava nekadašnje običaje – od provlačenja konca kroz iglu na mesečini do bacanja igle u vodu radi provere umešnosti. Tako otkriva kako su se ljubav, veština i želje za porodičnom srećom vekovima preplitale u proslavi Ćisija.