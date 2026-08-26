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Ogromna iznenadna poplava u Nepalu zbrisala je sela i oštetila puteve, mostove i energetske projekte u oblasti koja se graniči sa Tibetom, saopštile su vlasti u sredu, upozoravajući na opasnost od ljudskih žrtava.

Područja Sjapru Besi i Timure u planinskom okrugu Rasuva, koji ima oko 50.000 stanovnika, teško su pogođena, navode zvaničnici, pozivajući stanovnike duž obala reke Bote Koši da se sklone na viši teren.

"Imamo izveštaje o tome da su sela i gradilišta infrastrukturnih projekata zbrisani", rekao je načelnik okruga Narendra Parijar za Rojters, iako trenutno nema procena o žrtvama ili materijalnoj šteti.

"Moglo bi biti velikih žrtava ili ogromne materijalne štete, ali u ovom trenutku ne mogu ništa tvrditi sa sigurnošću", dodao je.

Uzrok poplave nije odmah bio jasan, ali je smrtonosna iznenadna poplava na istoj reci prošle godine na kraju pripisana pražnjenju glacijalnog jezera.

Ministarstvo vodoprivrede Nepala saopštilo je da su među oštećenom infrastrukturom i hidroenergetski projekti, kao i putevi i mostovi.

Snabdevanje električnom energijom u tom području je u prekidu zbog pretrpljene štete, dodala je vlada.

Premijer Balendra Šah izjavio je da su spasaoci, službe za pomoć, kao i policija i vojska upućeni kako bi pomogli u akcijama spasavanja.

"Izdate su instrukcije ... da se ljudi koji žive u nižim predelima premešte na bezbednija mesta. Savetuje se stanovništvu duž reke da budno prati situaciju i bude na oprezu", poručio je premijer.

Reka Bote Koši izvire na Tibetu i uliva se u nepalsku reku Trišuli, koja na kraju teče ka Indiji pod nazivom Gandak.

Poplava iz 2025.

Prošlogodišnja poplava na reci Bote Koši odnela je devet života, dok se 24 osobe vode kao nestale, a uništen je i "Most prijateljstva" koji povezuje Nepal i Kinu, što je mesecima ometalo trgovinu i saobraćaj.