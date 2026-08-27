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Kina se priprema za novi talas obilnih padavina i moguće poplave, dok se južne i priobalne oblasti zemlje suočavaju sa posledicama tajfuna Nara, a nova oluja istovremeno se približava istočnoj obali. Kineski mediji navode da su nadležne službe u pojedinim oblastima već preduzele vanredne mere, uključujući evakuaciju stanovništva, obustavljanje turističkih aktivnosti i zatvaranje pojedinih objekata.

Tajfun Nara stigao je sinoć do kopna kao tropska oluja u južnoj ostrvskoj provinciji Hainan, nakon što je nekoliko dana prolazio kroz Bejbu zaliv, prenose kineski mediji. Obilne padavine već su zahvatile Guangsi, Hainan i Guangdong, dok su pojedine reke u Guangšiju premašile nivoe upozorenja, a niska područja su poplavljena. Zbog pogoršanja vremenskih uslova vlasti u Guangšiju i Hainanu evakuisale su desetine hiljada ljudi, dok su na pojedinim mestima obustavljene turističke aktivnosti i zatvorena preduzeća.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se u širem regionu istovremeno nalazi čak četiri tropska ciklona, što je relativno redak meteorološki scenario. Pored Nare, prema podacima Kineske meteorološke administracije, u regionu se nalaze tajfuni Saudel, Gaenari i Atsani. Posebnu pažnju privlači Saudel, koji bi, prema prognozama, između četvrtka i petka trebalo da stigne do istočne obale Kine, između provincija Džeđang i Fuđijan. Meteorološki modeli ukazuju da bi njegove spoljne kišne trake mogle da se prošire čak do Guangšija.

Saudel je prethodno pogodio japansku prefekturu Okinava, gde su izdata upozorenja zbog snažnog vetra i visokih talasa, a potom i ostrva Amami u prefekturi Kagošima, gde je gotovo 35.000 domaćinstava ostalo bez električne energije. Zbog nevremena otkazana su 92 leta na aerodromima širom Okinave, dok je kompanija Ol Nipon Ervejz obustavila sve letove ka aerodromu Naha i sa njega. Prema prognozi tajvanske Centralne meteorološke uprave, Saudel bi trebalo da prođe severno od kineskog regiona Tajvana, nakon čega se očekuje njegovo postepeno slabljenje, uz umerene padavine u pojedinim delovima severa i juga ostrva do petka.