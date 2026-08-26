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Iran je planirao atentat na Jaira Netanjahua, starijeg sina premijera Izraela Benjamina Netanjahua, saznaje američka televizija Njuzmaks.

Prema rečima neimenovanog izvora, izraelska obaveštajna služba je prošlog decembra saznala za iransku zaveru da izvrši atentat na Jaira, koji je tada živeo na Floridi i upozorila američke vlasti.

Njuzmaksov izvor je rekao da se veruje da su agenti Irana već bili na terenu u oblasti Majamija i da su nadzirali Jairovu kuću i pratili ga.

Jairu, koji je sve vreme uz sebe imao izraelsko obezbeđenje, rečeno je da odmah ode i atentat je sprečen.

On je se odmah vratio u Izrael, gde sada živi.

1/6 Vidi galeriju Jair Netanjahu, sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Foto: Instagram/yair_netanyahu

Izraelski Kanal 12 je javio da su neki mediji za zaveru Irana znali mesecima, ali je objavljivanje takve informacije bilo zabranjeno vojnom cenzurom.

Netanjahu je u ponedeljak izjavio da je Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Netanjahu ima troje dece, dvojicu sinova i ćerku.