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Muškarac koji je ubio osam članova svoje porodice, među kojima i četvoro dece, tokom zajedničke večere u Montani, a potom zapalio kuću, identifikovan je kao Alan Smit (44). Prema rečima rođaka, zločin se dogodio samo nekoliko nedelja nakon što su mu roditelji naredili da se iseli iz njihovog doma.

Bivši zet ubice, Bred Ajrland, čija su bivša supruga i dvoje dece stradali u ovom masakru, opisuje Smita kao povučenog samotnjaka koji je dane provodio izolovan u sobi za računarskim ekranom.

- Bilo je mnogo varljivih znakova i signala upozorenja. Ljudima je to smetalo, govorili su o tome, ali niko ih nije slušao - rekao je Ajrland.

Smit, inače bivši student Univerziteta Istočni Vašington, godinama nije uspevao da pronađe i zadrži posao. Kada se njegova sestra preselila u Montanu, za njom su ubrzo krenuli roditelji, a sa njima i Smit. Prema Ajrlandovim rečima, živeo je u potpunoj izolaciji: "Niko nije imao predstavu šta radi u svojoj sobi 24 sata dnevno".

Nakon nekoliko godina zajedničkog života u Bilingsu, roditelji su pre par nedelja napokon zahtevali da napusti dom.

1/5 Vidi galeriju Alan Smir (44) ubio osam članova svoje porodice u Montani Foto: Društvene Mreže, Gofoundme, Brad Ireland/Brad Ireland

Ubio roditelje, baku, sestru i četvoro dece

U nedelju oko 18 časova, Smit se nenajavljeno pojavio na porodičnoj večeri i otvorio vatru. Ubio je svoje roditelje, Dejnu i Barbaru Smit, baku (92) u invalidskim kolicima Evelin Smit, sestru Megan Gekir i četvoro dece. Nakon pokolja, zapalio je kuću. Dok su spasioci i policija žurili ka mestu nesreće, Smit je presudio samom sebi.

Među žrtvama su Ajrlandova bivša supruga Megan i njihovo dvoje dece: Kloe (7) i Ouen (13). U napadu su stradala i Meganina pastorčad, Šarlot (12) i Landon (15).

Adam Gekir, Meganin sadašnji suprug i otac Šarlot i Landona, veruje da ubica nije očekivao decu u kući jer se porodica obično okupljala petkom.

"Mislim da nije računao na to da će moja deca biti tamo. Nazvati ga čudovištem jednostavno nije dovoljno za ono što je učinio", izjavio je Gekir.

Gekir, koji radi kao vatrogasac-spasilac, za napad je saznao preko radio-veze tokom dežurstva na aeromitingu. Kada je shvatio da je reč o domu tasta i tašte, požurio je na lice mesta.

"Kada smo stigli, policija nam nije dozvolila da priđemo jer je situacija još uvek bila označena kao napad aktivnog strelca. Već tada sam znao da se dogodilo najgore", ispričao je za medije.

Šarlot (12) uspela da prijavi napad

Policija je kasnije potvrdila da je dvanaestogodišnja Šarlot iz kuće uspela da pozove broj 911 i prijavi napad.

"U glavi mi stalno odzvanjaju njene reči. Kad god bih joj rekao 'volim te', ona bi mi odgovorila 'ja tebe volim više'", prisetio se slomljeni otac.