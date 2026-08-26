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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doneo je ukaz kojim se američkom milijarderu i vlasniku kompanije "SpejsEks" Ilonu Masku dodeljuje Orden slobode.

"Orden slobode dodeljuje se Ilonu Masku, preduzetniku, inženjeru i rukovodiocu kompanija SpejsEks i Tesla u SAD", navodi se u predsedničkom ukazu.

Ilon Mask Foto: Allison ROBBERT / AFP / Profimedia, Printscreen You Tube, D.M., SMG / Zuma Press / Profimedia

Prema ukazu, Mask je odlikovan za "izuzetne lične doprinose zaštiti ljudskog života i slobode, kao i razvoju odnosa između naroda Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država", prenosi Ukrajinska pravda.

Časopis Atlantik je, pozivajući se na saradnike bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Mihajla Fedorova, ranije objavio da je Mask odbijao da Ukrajini omogući korišćenje satelitskog interneta Starlink za izvođenje napada na teritoriji Rusije, smatrajući da je došlo vreme da Ukrajina postigne mirovni sporazum sa Rusijom.

(Kurir.rs/Beta)

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